«Бенфика» — «Спартак». Прогноз «Фонбет»: красно-белые сохранят лицо в Португалии

10 августа «Бенфика» и «Спартак» сыграют в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча в Лиссабоне начнётся в 22:00 мск. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Бенфика»

В первой очной встрече подопечные Жорже Жезуша без особых проблем обыграли «Спартак» 2:0, хотя счёт мог оказаться намного крупнее. «Орлам» не помешал даже тот факт, что матч в Москве стал для них первым официальным в новом сезоне. В товарищеских встречах футболисты «Бенфики» обошлись без поражений — добились пяти побед и дважды сыграли вничью.



После победы над красно-белыми «орлы» взяли три очка в первом туре чемпионата Португалии. Несмотря на то что с 56-й минуты «Бенфика» играла в меньшинстве из-за удаления полузащитника Диогу Гонсалвеша, в гостях с минимальным перевесом 2:1 был обыгран «Морейренсе».



Против «Спартака» точно не сможет сыграть нападающий Харис Сеферович, получивший травму в московской встрече. Кроме того, в лазарете по-прежнему находятся защитники Андре Алмейда и Франсишку Феррейра, а также нападающий Дарвин Нуньес.

В какой форме «Спартак»

Успехи в предсезонных матчах сменились неудачами в официальных. Под руководством нового главного тренера Руя Витории «Спартак» проиграл три встречи из четырёх. Сначала москвичи уступили «Рубину» (0:1) в первом туре РПЛ, затем – дома «Бенфике» (0:2) в Лиге чемпионов, а после – дома дебютанту РПЛ «Нижнему Новгороду» (1:2) в третьем туре чемпионата. В актив может быть занесена только гостевая победа над «Крыльями Советов» (1:0) во втором туре РПЛ.



Помимо неудач на футбольном поле, происходят скандалы внутри клуба. Из-за конфликта с супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна своих должностей лишились спортивный директор Дмитрий Попов, а также директор по развитию и коммуникациям Антон Фетисов. По-прежнему не продлены контракты с защитниками Георгием Джикией и Самуэлем Жиго.

Красно-белые до сих пор не сумели подписать ни одного новичка, хотя изначально говорилось о желании усилиться к матчам в Лиге чемпионов новыми опорным полузащитником и правым защитником. В плохой форме находятся футболисты, пропустившие большую часть предсезонных сборов из-за матчей сборных.

Это защитник Георгий Джикия, полузащитники Роман Зобнин и Алекс Крал, нападающие Александр Соболев и Джордан Ларссон. По-прежнему в лазарете вратарь Александр Селихов, защитник Павел Маслов, полузащитники Квинси Промес и Виктор Мозес, а также нападающий Георгий Мелкадзе. Они не полетели в Португалию.

«Бенфика» – «Спартак»: статистика личных встреч

Красно-белые обязаны забивать в Лиссабоне минимум два гола, чтобы рассчитывать на дополнительное время в противостоянии с «Бенфикой». Поражение 0:2 в первой встрече могло быть и крупнее, но из-за отсутствия на стадии квалификации Лиги чемпионов системы VAR «Спартак» избежал назначения минимум двух пенальти в свои ворота. Впрочем, шансы на продолжение борьбы всё равно крайне скромные.



Осенью 2012 года команды встречались на групповой стадии Лиги чемпионов. В Москве сильнее оказались красно-белые – 2:1, в Лиссабоне – «орлы», победившие со счётом 2:0. Тогда российским клубом руководил Унаи Эмери.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Бенфика» – «Спартак» 10 августа 2021 года

Ставка: «Спартак» забьёт 1-2 гола за 1.80 (Сделать ставку).



Руй Витория выиграл 125 из 184 матчей в статусе главного тренера «Бенфики». Задача победить в Лиссабоне уже на спартаковском мостике – гораздо сложнее. Красно-белые не побеждают на протяжении восьми гостевых встреч в Лиге чемпионов. Последний успех датируется декабрем 2010 года, когда была обыграна словацкая «Жилина».



Только расслабленность может помешать «Бенфике» добиться уверенной победы. Но при этом не стоит забывать, что москвичи практически в каждом матче создают опаснейшие голевые моменты. Рано или поздно реализация должна улучшиться. Два гола в четырёх матчах сезона – не тот показатель, на который наиграл «Спартак».



С учетом того, как «Бенфика» действовала в игре с «Морейренсе», можно предположить, что во вторник забить «орлам» смогут и красно-белые. На 1 или 2 гола подопечных Витории можно поставить за 1.80.