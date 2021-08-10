Жребий быстро свёл старых знакомых. Фоньини и Рублёв за последние пять лет встречались восемь раз.

Андрей Рублёв — Фабио Фоньини. Прогноз: россиянин ещё не пришёл в себя после Олимпиады

11 августа Андрей Рублёв и Фабио Фоньини сыграют в матче второго круга соревнований категории ATP-1000 в Торонто (Канада). Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Рублёву — коэффициент на его победу составляет 1.23. На успех Фоньини можно поставить за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Андрей Рублёв — Фабио Фоньини 11 августа 2021 года

Аналитики не считают, что матч Андрей Рублёв — Фабио Фоньини получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 2.06, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.68. Ставки на третий сет принимаются за 2.70.

Анализ матча Rogers Cup Андрей Рублёв — Фабио Фоньини (11.08.2021)

Из-за напряжённого летнего графика на престижнейший Открытый чемпионат Канады заявилось не так много топ-теннисистов. Учитывая отсутствие спортсменов калибра Новака Джоковича, Роджера Федерера и Александра Зверева, у многих других менее звёздных игроков появляется шанс взять солидный трофей.

В Торонто отправились сразу четыре представителя России: Даниил Медведев (первый номер посева), Аслан Карацев (15), Карен Хачанов и Андрей Рублёв (4). Именно четвёртый сеяный получил в соперники одного из самых непростых соперников по второму раунду. Завтра Андрей Рублёв померится силами с Фабио Фоньини.

Рублёв и Фоньини великолепно знакомы друг с другом. Шутка ли — они пересекались уже восемь раз. Вполне себе солидная выборка, однако нужно учитывать, что всего три матча проходило на харде. Это покрытие интересует нас особенно сильно, поскольку в Торонто играют именно на харде.

Так вот. Здесь у Андрея всего одна победа против двух у Фабио. Зато в последнее время маятник качнулся в пользу нашего соотечественника. В 2021 году было два матча — хардовый ATP Cup и лёгкая победа россиянина в двух партиях — 6:1, 6:2. А также травяной Уимблдон, где Рублёв снова праздновал успех, пусть и менее уверенный — 6:3, 5:7, 6:4, 6:2.

Если Рублёв первый раунд пропускал из-за высокого номера посева, то Фоньини на старте Rogers Cup одержал непростую победу над опытным Яном-Леннардом Штруффом из Германии — 6:7 (2:7), 6:2, 6:4. Итальянец уступал с брейком в решающей партии, однако сумел собраться и ответить взятием сразу двух подач соперника.

34-летний Фоньини на протяжении всей карьеры свой лучший теннис показывал на грунте и харде. В текущем сезоне общий уровень несколько упал, однако до отрицательных показателей побед и поражений, как это было в прошлом году, он не докатился. Конкретно на харде восемь успехов и шесть неудач.

Рублёв же, напротив, на жёстком покрытии чувствует себя увереннее всего. В 2021 году Андрей является одним из лучших игроков тура по игре на харде. В 24 матчах он одержал 20 побед, попутно завоевав трофей в Роттердаме (Нидерланды). Статистика крайне солидная. Что видно и по коэффициентам.

Нельзя не отметить и тот факт, что подавляющее большинство своих побед Рублёв добывает на турнирах категории ATP-500 — об этом уже ходят своеобразные шутки. Когда же дело доходит до «Мастерсов» и мэйджоров, россиянин будто бы зажимается и свой лучший теннис показать не может.

Фоньини же наоборот — по-настоящему раскрывается на больших турнирах, а маленькие может откровенно слить. Неудивительно, ведь Фабио обладает огромнейшим опытом, который помогает грамотно расходовать силы и выжимать максимум. Отсюда и берётся 37-я строчка в рейтинге ATP.

Букмекеры вряд ли обращают внимание на нюансы типа категории турнира. Рублёв идёт однозначным фаворитом матча, хотя Фоньини по-прежнему является твёрдым игроком топ-40, а совсем недавно и вовсе находился в двадцатке лучших игроков мира. Пожалуй, лёгкой прогулки у Андрея тут быть не должно.

В очередной раз попробуем оспорить мнение специалистов и заиграем плюсовую фору на итальянца. Коэффициент 1.71 на фору (+4.5) выглядит хорошо. Андрей провалился в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио, зато в миксте всё сложилось замечательно. Дальше были пауза и перелёт. Вряд ли в первой же игре удастся показать свой лучший теннис.

Ставки на матч в Торонто Андрей Рублёв — Фабио Фоньини 11 августа 2021 года

Фоньини регулярно доставляет проблемы Рублёву, предстоящий матч не должен стать исключением. Взять хотя бы историю личного противостояния теннисистов, где из восьми матчей итальянец выиграл целых пять. Возможно, в Торонто Фабио и не удастся обыграть Андрея, но борьбу он точно навяжет.

Ставка: победа Фоньини с форой (+4.5) за 1.71.