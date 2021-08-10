Дарья Касаткина — Петра Мартич. Прогноз: лёгкая победа россиянки в Монреале

11 августа Дарья Касаткина и Петра Мартич сыграют в матче первого круга соревнований категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Касаткиной — коэффициент на её победу составляет 1.41. На успех Мартич можно поставить за 2.78.

Коэффициенты букмекеров на матч в Монреале Дарья Касаткина — Петра Мартич 11 августа 2021 года

Аналитики не считают, что матч Дарья Касаткина — Петра Мартич получится упорным: ставки на тотал больше 20.0 гейма принимаются за 1.81, тотал меньше 20.0 гейма оценён коэффициентом 1.94. Ставки на третий сет принимаются за 2.88.

Анализ матча Rogers Cup Дарья Касаткина — Петра Мартич (11.08.2021)

9 августа стартовала основная сетка одного из главных подготовительных турниров к US Open — Rogers Cup. В женской части соревнований, которая пройдёт в Монреале, Россия представлена сразу пятью теннисистками. Немалые надежды фанатов возложены на набравшую солидный ход Дарью Касаткину.

Первой соперницей станет опытная Петра Мартич из Хорватии. Касаткина и Мартич играли друг с другом трижды, при этом все три встречи прошли на харде. Петра по большей части специализируется на грунтовых кортах, однако в личном противостоянии на данный момент имеет преимущество. Пусть и минимальное, 2-1.

Однако есть хорошая новость и для фанатов Дарьи. Дело в том, что свою единственную победу над хорваткой она добыла в этом году. Причём никаких вопросов тогда не возникло — 6:0, 6:4 в четвертьфинале турнира в Мельбурне. Тогда Касаткина управилась за 75 минут. И в итоге стала чемпионкой.

Соперницы не получили на Rogers Cup даже минимальный номер посева, а потому начнут с первого раунда. Известна и будущая соперница победительницы данной встречи — представительница Туниса Онс Жабер вчера вечером обыграла Клару Бюрель и пробилась в следующий круг.

Хардовые результаты Касаткиной не могут не впечатлять. В 23 матчах уроженка Тольятти одержала 18 побед. Столько же побед было за весь 2020 год на всех покрытиях. Есть и два трофея — на турнирах в Санкт-Петербурге и Мельбурне. Радует и уровень игры, который демонстрирует россиянка.

А вот у Мартич с жёстким покрытием дела обстоят паршиво. Всего пять побед при семи поражениях. Не так хорошо Петра выступает и в целом — 13 побед в 28 проведённых матчах. Самой серьёзной теннисисткой, которую хорватке удалось обыграть на харде, остаётся Анастасия Севастова. На этом достижения Мартич заканчиваются.

Касаткина не только успела выиграть в 2021 году два хардовых титула, но и выступала в финале других соревнований на данном покрытии. Более того, было это совсем недавно — в минувшую субботу Дарья уступила в решающем матче в Сан-Хосе крепкой американке Даниэль Коллинз. То есть проблем с тонусом быть не должно.

Российская теннисистка пребывает в отличной игровой форме и готова к солидным результатам в Монреале. О Мартич такого не скажешь — в пяти последних матчах добыты всего две победы. Кажется, набравшая ход Дарья не испытает серьёзных проблем в стартовом раунде на Rogers Cup.

На что тут ставить? На лобовой успех россиянки коэффициент невысок, придётся выкручиваться. Варианты имеются. Можно попробовать заиграть фору. Однако нам больше нравится победа Дарьи в двух партиях — рискованная, но более чем играбельная ставка. Если Касаткина сыграет на своём уровне, нынешняя Мартич проблемой не станет.

Ставки на матч в Монреале Дарья Касаткина — Петра Мартич 11 августа 2021 года

Последние результаты Касаткиной говорят о полной готовности к заключительной части сезона. Вылетать с Rogers Cup так рано Дарья просто не имеет права, особенно в матче с не самой мощной соперницей. Если у россиянки получится сыграть без провалов, победа в двух сетах будет обеспечена.

Ставка: победа Касаткиной со счётом 2-0 за 1.91.