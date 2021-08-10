«Спартак» движется вниз, а Кержаков — вверх. Интриги в РПЛ после 3-го тура

Третий тур РПЛ громыхнул сенсацией: московский «Спартак», раздираемый скандалами, проиграл «Нижнему Новгороду». Над Руем Виторией начинают сгущаться тучи. Не лучше дела и у конкурентов. А вот «Зенит» спокойно и уверенно собирает очки. Изучаем букмекерские расклады на РПЛ.

«Зенит» собирает очки и почти дождался усиления

В 3-м туре «Зенит» вновь победил, команда Сергея Семака на своём поле обыграла «Краснодар» 3:2. Петербуржцы даже в условиях кадрового дефицита набрали 9 очков из 9 возможных и захватили лидерство вместе с «Рубином» и «Динамо». А сейчас Семаку будет ещё проще: освободился Малком, ставший чемпионом Олимпиады, есть договорённость о контракте с Клаудиньо. Маловероятно, что сине-бело-голубых кто-то остановит, коэффициент на их чемпионство 1.35, а на то, что «Зенит» будет в тройке призёров, можно поставить с коэффициентом 1.05.

«Спартак» летит вниз, но пока второй в рейтингах

Красно-белые сенсационно проиграли «Нижнему Новгороду» 1:2. В трёх турах спартаковцы набрали всего 3 очка и сейчас занимают лишь 11-е место. А тут ещё скандалы в руководстве, которые вылились наружу. Ситуация взрывоопасная. Впрочем, кажется, она уже достигла дна, ниже пути просто нет. Вероятно, так думают и букмекеры, поэтому коэффициент на чемпионство «Спартака» сейчас 11.00 — это вторая котировка в рейтинге.



За 15.00 можно поставить на «Динамо» и «Локомотив». Бело-голубые выглядят очагом спокойствия на фоне пертурбаций в других клубах и побеждают в трёх матчах подряд. «Локо» же держится на плаву усилиями Марко Николича, который в непростой ситуации выжимает из состава максимум.



За 20.00 можно сделать ставку на «Рубин», который очень неплох на старте, но может лишиться своей главной звезды — Хвичи Кварацхелии. Шансы «Краснодара» и ЦСКА оценили коэффициентом 25.00. Краснодарцы усиливаются, но нужно время, чтобы сыграться, а у армейцев пока дела идут совсем грустно. Поражения от «Локомотива» и «Динамо» при невнятной игре не добавляют уверенности в перспективах команды Алексея Березуцкого.

«Нижний Новгород» срамит скептиков

Команда Александра Кержакова была первой во всех списках и прогнозах на вылет. Но позади три тура — а «Нижний» набрал 7 очков и ни разу не проиграл. И сейчас нижегородцы, несмотря на короткую обойму и 27 туров впереди, уже далеко не фавориты на вылет из элиты. На такое развитие событий можно поставить за 2.60. А в этом грустном рейтинге в лидеры вырвались «Крылья Советов». 0 очков в 3 турах, коэффициент 1.85. Уже появились слухи о возможной отставке Игоря Осинькина. Недалеко от самарцев и «Уфа» с «Арсеналом», на эти клубы коэффициент 2.10.

Азмун — бомбардир номер 1

Кажется, Сердар Азмун не собирается покидать «Зенит», и уже на старте иранец сделал неплохой задел в гонке бомбардиров. На его счету 4 мяча, а коэффициент на его победу 2.50. Далее идут его одноклубник Артём Дзюба, а также спартаковцы Александр Соболев и Джордан Ларссон. На любого из этой тройки коэффициент 6.00. А на троих они забили всего один мяч — он на счету Соболева.



В 4-м туре, который пройдёт 14-16 августа, центральная встреча состоится в Москве. «Локомотив» принимает «Зенит» и постарается взять реванш за поражение в Суперкубке. «Спартак» дома сыграет с «Уралом», «Динамо» едет в гости к «Ахмату», ЦСКА — к «Ростову». «Краснодар» сыграет с «Арсеналом», а «Рубин» — с «Крыльями Советов». Будем смотреть и анализировать букмекерские котировки дальше. Удачных ставок!