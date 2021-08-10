«Челси» — «Вильярреал». Прогноз: Сергей Карасёв покажет класс в матче за Суперкубок УЕФА

11 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех испанцев оценён экспертами в 5.30. А ставки на ничью принимаются за 3.78.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Европы «Челси» — «Вильярреал» 11 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.19. Гол испанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз матча Суперкубка УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (11.08.2021)

Последний месяц лета набирает обороты. Постепенно стартуют топовые европейские чемпионаты, а в еврокубках уже вовсю гремят отборочные раунды. По традиции открытие нового футбольного сезона в Европе ознаменуется матчем за Суперкубок УЕФА. За трофей сразятся действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Матч запланирован на среду, 11 августа. Он пройдёт на поле нейтрального стадиона «Уиндзор Парк» в Белфасте, столице Северной Ирландии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Футбольный праздник болельщикам гарантирован. Сообщается, что на трибуны смогут попасть до 13 тысяч зрителей, то есть около 70% от вместимости. Для создания должной атмосферы точно хватит.



Важный момент — соперников обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым, который уже давно представляет страну на международных аренах. На Евро-2020, кстати, тоже работал, причём весьма успешно. И вот теперь получил большое назначение. Ассистировать будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный — Алексей Кульбаков из Беларуси.



В прошедшем финале Лиги чемпионов встречались две английские команды: «Манчестер Сити» и «Челси». Сама встреча получилась не такой уж острой, на двоих оппоненты нанесли всего лишь 15 ударов по воротам. Но лондонцы сумели воспользоваться своим шансом и победили со счётом 1:0. Отличился Кай Хаверц. Вопросов в справедливости исхода не возникло.

В другом углу ринга — испанский «Вильярреал», который умудрился в финале Лиги Европы обыграть английский «Манчестер Юнайтед». Правда, основное и дополнительное время матча завершилось вничью (1:1), так что командам пришлось пробивать послематчевую серию пенальти, которая изрядно растянулась. Давид де Хеа дрогнул, удачливее оказались испанцы — 11:10.



Однако заслуг Унаи Эмери, знакомому отечественным болельщикам по работе в «Спартаке» и ярким высказываниям Артёма Дзюбы, это не умаляет. Кроме четвёртой победы в Лиге Европы в качестве тренера, в прошлом сезоне специалист занял седьмое место Примеры. «Севилья» ушла далеко, но «Реал Сосьедад» с «Бетисом» едва оторвались. А главное — успех в Лиге Европы обеспечил попадание в групповую стадию Лиги чемпионов.



Для середняка чемпионата Испании «Вильярреал» под руководством Эмери выглядит солидно. Клуб отнимал очки у «Севильи» и мадридских «Атлетико» с «Реалом». Да и в Лиге Европы выбил лондонский «Арсенал». То есть опыт борьбы с серьёзными соперниками имеется неплохой. При этом не стесняется играть в смелый футбол.

Хотя рассчитывать на голевой парад мы бы всё же не стали. Томас Тухель пришёл в «Челси» спасать положение и вложенные средства. Получилось, прямо скажем, выше всяких похвал. По итогу в АПЛ синие заняли четвёртое место, до бронзовых медалей не хватило двух очков. Плюс, кроме победы в ЛЧ, добрались до финала Кубка Англии.



Но важнее, что немец заметно улучшил игру лондонцев в обороне. Конечно, результативность не самая высокая, хотя это вторично. Ведь результат есть, и какой! Любопытно, что за 19 туров в чемпионате Англии при Тухеле одержаны 11 побед, пропущено при этом только 13 голов. То есть 0,7 мяча в среднем за 90 минут. Внушительно.



Для «Челси» и «Вильярреала» сезон пока не стартовал, придётся довольствоваться лишь товарищескими встречами. Понятно, что при таких раскладах увидеть соперников в оптимальной форме будет трудно. У англичан вовсе много сборников в составе, вряд ли эти футболисты находятся в отличном состоянии. Времени на отдых было в обрез.



Так что, на наш взгляд, стоит проверить классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.81. Конечно, букмекеры немного недооценивают испанцев, зацепиться за ничью в основное время они вполне могут. Англичан плохое состояние тоже касается. Но, скорее всего, мы увидим здесь что-то вроде 1:1 или 1:0 в пользу команды Томаса Тухеля.



Альтернативный вариант — «1Х и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.56. Дело в том, что в составе испанцев серьёзные потери. Из-за точечных вспышек коронавируса некоторые футболисты пропускали тренировки, ряд из них, возможно, даже не полетит в Северную Ирландию. Плюс пропустит игру Дани Парехо. А без лидеров будет трудно рассчитывать на конкуренцию.



Также можно рассмотреть тотал меньше по жёлтым карточкам. Сергей Карасёв классно проявил себя на Евро-2020, он старается не вмешиваться без лишней необходимости и не разбрасываться карточками. Впереди тяжёлый сезон, травмы в первой же игре никому не нужны. Ждём корректного футбола, при котором арбитр уйдёт на второй план. Вот и замечательно.

Прогноз и ставки на матч за Суперкубок Европы «Челси» — «Вильярреал» 11 августа 2021 года

По традиции перед новым футбольным сезоном в Европе победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сражаются за Суперкубок УЕФА. На наш взгляд, яркого матча с большим количеством голов не предвидится. Состояние у команд сейчас далеко от идеального, да и в прошлом сезоне при Тухеле оборона «Челси» была на высоте. Ждём чего-то вроде 1:1 или 1:0. А значит, классический низ выглядит перспективно.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.81.