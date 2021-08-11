Карен Хачанов — Аслан Карацев. Прогноз: битва россиян станет украшением турнира в Торонто

11 августа Карен Хачанов и Аслан Карацев сыграют в матче второго круга соревнований категории ATP-1000 в Торонто (Канада). Начало — не ранее 19:40 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение Хачанову — коэффициент на его победу составляет 1.58. На успех Карацева можно поставить за 2.39.

Коэффициенты букмекеров на матч Карен Хачанов — Аслан Карацев 11 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Аслан Карацев получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.89, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на третий сет принимаются за 2.47.

Анализ матча Rogers Cup Карен Хачанов — Аслан Карацев (11.08.2021)

Во многом по причине напряжённого летнего графика на престижнейший Открытый чемпионат Канады заявилось не так много теннисистов из первой десятки мирового рейтинга. Новак Джокович, Роджер Федерер и Александр Зверев не сыграют, а это значит, что у других появляется шанс взять один из крупнейших трофеев в карьере.

В Торонто, где и проходит в этом году мужской розыгрыш Rogers Cup, отправились сразу четыре представителя России: Даниил Медведев (получил первый номер посева), Аслан Карацев (15), Карен Хачанов и Андрей Рублёв (4). Уже во втором круге двое из них сыграют друг с другом — Хачанов померится силами с Карацевым.

Хачанов и Карацев провели четыре очные встречи. Три победы одержал Карен и лишь в Казани в 2016 году Аслан оказался сильнее. Интересно, что все матчи прошли на харде и лишь в одном из них проводилась решающая партия — было это на соревнованиях в Санкт-Петербурге в 2020 году.

Во всех остальных случаях управились за два сета. Как бы то ни было, именно серебряный призёр Олимпиады в Токио имеет преимущество в личных встречах. Да и вообще трансформация Хачанова по ходу сезона поражает. Ведь вся первая часть 2021 года была для Карена провальной.

Лишь в начале февраля на соревнованиях в Мельбурне он сумел одержать три победы подряд. Настоящий взлёт начался на Уимблдоне, где россиянин впервые в карьере пробился в четвертьфинал. Следующей вехой стал финал Олимпиады, на пути встал Александр Зверев. Впечатляющий отрезок.

При всех летних успехах Хачанова в высокий посев соревнований он не попал, поэтому начал выступления на Rogers Cup с первого раунда. И получил на старте более чем серьёзного соперника — британца Кэмерона Норри, менее недели назад взявшего дебютный трофей. Не без проблем, но Карен сумел одержать победу со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Аслан же, будучи 15-м сеяным, первый раунд пропустил.

Отметим, что Карацев комфортнее всего чувствует себя именно на харде. Полуфинал Australian Open, трофей в Дубае и серебряная медаль Олимпийских игр в миксте. Теперь тур вернулся на данное покрытие. А значит, от Аслана можно ожидать новых сюрпризов. Почему бы не преподнести его именно в российском дерби?

Пусть в четырёх матчах между Карацевым и Хачановым решающая партия была сыграна всего лишь раз, нельзя не отметить что ранее теннисисты находились на откровенно разных уровнях. Теперь же их теннис вполне можно сопоставлять, а значит, и борьба быть обязана. Ведь Аслан в 2021 году ворвался в мировую элиту.

Лезть в исход не рискнём. Карацев в одиночном разряде в последнее время не блещет, а вот Хачанов явно добавил. Линия букмекеров выглядит логично — шансы Карена выше. Однако Аслан традиционно здорово играет против соотечественников. Значит, берём тотал больше за хороший коэффициент и наслаждаемся матчем!

Ставки на матч в Торонто Карен Хачанов — Аслан Карацев 11 августа 2021 года

Оба спортсмена показывают качественный теннис, матч обещает быть интересным. Такие встречи редко получаются односторонними, особенно когда речь идёт о противостоянии представителей одной страны. Карацев хорошо играет против соотечественников, но Хачанов сейчас на ходу. Возьмём тотал больше 22.5 гейма, коэффициент стремится к двойке.

Ставка: тотал больше 22.5 гейма за 1.89.