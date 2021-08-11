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Карен Хачанов — Аслан Карацев, 11 августа 2021 года, прогноз на матч турнира в Торонто, смотреть онлайн, прямой эфир

Карен Хачанов — Аслан Карацев. Прогноз: битва россиян станет украшением турнира в Торонто
Никита Сакун
Карацев — Хачанов. Прогноз на матч 11.08.2021
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11 августа Карен Хачанов и Аслан Карацев сыграют в матче второго круга соревнований категории ATP-1000 в Торонто (Канада). Начало — не ранее 19:40 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение Хачанову — коэффициент на его победу составляет 1.58. На успех Карацева можно поставить за 2.39.

Коэффициенты букмекеров на матч Карен Хачанов — Аслан Карацев 11 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Аслан Карацев получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.89, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на третий сет принимаются за 2.47.

Анализ матча Rogers Cup Карен Хачанов — Аслан Карацев (11.08.2021)

Торонто. 2-й круг
11 августа 2021, среда. 19:30 МСК
Аслан Карацев
22
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Карен Хачанов
29
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Во многом по причине напряжённого летнего графика на престижнейший Открытый чемпионат Канады заявилось не так много теннисистов из первой десятки мирового рейтинга. Новак Джокович, Роджер Федерер и Александр Зверев не сыграют, а это значит, что у других появляется шанс взять один из крупнейших трофеев в карьере.

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В Торонто, где и проходит в этом году мужской розыгрыш Rogers Cup, отправились сразу четыре представителя России: Даниил Медведев (получил первый номер посева), Аслан Карацев (15), Карен Хачанов и Андрей Рублёв (4). Уже во втором круге двое из них сыграют друг с другом — Хачанов померится силами с Карацевым.

Хачанов и Карацев провели четыре очные встречи. Три победы одержал Карен и лишь в Казани в 2016 году Аслан оказался сильнее. Интересно, что все матчи прошли на харде и лишь в одном из них проводилась решающая партия — было это на соревнованиях в Санкт-Петербурге в 2020 году.

Во всех остальных случаях управились за два сета. Как бы то ни было, именно серебряный призёр Олимпиады в Токио имеет преимущество в личных встречах. Да и вообще трансформация Хачанова по ходу сезона поражает. Ведь вся первая часть 2021 года была для Карена провальной.

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Лишь в начале февраля на соревнованиях в Мельбурне он сумел одержать три победы подряд. Настоящий взлёт начался на Уимблдоне, где россиянин впервые в карьере пробился в четвертьфинал. Следующей вехой стал финал Олимпиады, на пути встал Александр Зверев. Впечатляющий отрезок.

При всех летних успехах Хачанова в высокий посев соревнований он не попал, поэтому начал выступления на Rogers Cup с первого раунда. И получил на старте более чем серьёзного соперника — британца Кэмерона Норри, менее недели назад взявшего дебютный трофей. Не без проблем, но Карен сумел одержать победу со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Аслан же, будучи 15-м сеяным, первый раунд пропустил.

Отметим, что Карацев комфортнее всего чувствует себя именно на харде. Полуфинал Australian Open, трофей в Дубае и серебряная медаль Олимпийских игр в миксте. Теперь тур вернулся на данное покрытие. А значит, от Аслана можно ожидать новых сюрпризов. Почему бы не преподнести его именно в российском дерби?

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Пусть в четырёх матчах между Карацевым и Хачановым решающая партия была сыграна всего лишь раз, нельзя не отметить что ранее теннисисты находились на откровенно разных уровнях. Теперь же их теннис вполне можно сопоставлять, а значит, и борьба быть обязана. Ведь Аслан в 2021 году ворвался в мировую элиту.

Лезть в исход не рискнём. Карацев в одиночном разряде в последнее время не блещет, а вот Хачанов явно добавил. Линия букмекеров выглядит логично — шансы Карена выше. Однако Аслан традиционно здорово играет против соотечественников. Значит, берём тотал больше за хороший коэффициент и наслаждаемся матчем!

Ставки на матч в Торонто Карен Хачанов — Аслан Карацев 11 августа 2021 года

Оба спортсмена показывают качественный теннис, матч обещает быть интересным. Такие встречи редко получаются односторонними, особенно когда речь идёт о противостоянии представителей одной страны. Карацев хорошо играет против соотечественников, но Хачанов сейчас на ходу. Возьмём тотал больше 22.5 гейма, коэффициент стремится к двойке.

Ставка: тотал больше 22.5 гейма за 1.89.

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