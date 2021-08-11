Месси в «ПСЖ»: приведёт Париж к титулам или разрушит надежды болельщиков?

Эпоха Лионеля Месси в «Барселоне» завершилась. Аргентинец со слезами на глазах покинул Каталонию и перебрался в Париж. Новым клубом Месси стал «ПСЖ». Неймар, Мбаппе, Месси – такой атаки нет ни у кого в мире. Но как их всех совместить на поле? Большая загадка для Маурисио Почеттино. Букмекеры дали свой прогноз на сезон «ПСЖ». Давайте разбираться.

В Лиге 1 конкурентов нет

Да, в прошлом сезоне произошла осечка: «ПСЖ» пропустил вперёд «Лилль» и не смог нагнать на финише, «доги» не дали шансов парижанам, собрав свои очки. Но в новом сезоне с приобретением Месси «ПСЖ» выглядит на три головы выше соперников. Букмекеры предлагают на чемпионство парижского клуба коэффициент 1.15. В то время как шансы ближайших конкурентов – «Монако» и «Лиона» — оценивают коэффициентом 15.00.



Говорят, что с приходом Месси у «ПСЖ» станет сразу 3 игрока, которые не отрабатывают при потере мяча. Это совершенно не вяжется со стилем Почеттино. Да и до него никто из тренеров «ПСЖ» не смог гармонично создать модель команды с Неймаром и Мбаппе. Теперь добавился ещё и Лео. Задачка для тренера. Но в Лиге 1 даже с проблемами парижане однозначно должны выигрывать. Их состав намного глубже и выше по уровню, чем состав любой другой команды чемпионата.



В Кубке Франции проблем тоже быть не должно. Правда, с поправкой на то, что Кубок – особый турнир, в которым один неудачный матч может перечеркнуть все усилия.

В Лиге чемпионов не всё однозначно

Лига чемпионов куда конкурентнее, но и здесь акции «ПСЖ» после перехода Месси резко взлетели. Коэффициент на победу французского клуба сейчас 4.00, это самая низкая котировка наряду с «Манчестер Сити». Рядом «Бавария» Юлиана Нагельсманна, на неё предлагают коэффициент 6.50, а за 8.00 можно поставить на «Ливерпуль».



В Лиге чемпионов многое будет зависеть от конкретного состояния команды на момент важных матчей плей-офф, а также тренерских идей. Именно здесь Почеттино предстоит показать свои умения и как-то разместить звёзд на поле, чтобы при этом не пострадала оборона. Сделать это будет непросто, но если получится, то вряд ли у этой команды будут конкуренты. Напомним, что в это межсезонье «ПСЖ» провернул ещё ряд классных сделок. В частности, команду пополнили Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос и Жоржиньо Вейналдум.

Сколько трофеев выиграет «ПСЖ»?

Букмекеры считают, что во Франции Месси, Неймару и компании удастся сделать золотой дубль. Поставить на то, что «ПСЖ» выиграет и Лигу 1, и Кубок Франции, можно с коэффициентом 1.55. А вот на требл Лига 1, Кубок Франции и Лига чемпионов коэффициент куда выше – 6.50. Если вы уверены в том, что звёздный состав быстро сыграется и добьётся успеха – можете попытаться сорвать куш!

Как будет играть Месси?

Аргентинец приучил всех, что забивает много и делает разницу для своей команды. Поэтому уже сейчас Месси – фаворит бомбардирской гонки Лиги 1. Поставить на его победу можно за 2.00. В числе главных претендентов также его одноклубники Киллиан Мбаппе (2.70) и Неймар (7.00). За 25.00 можно поставить на Виссама Бен-Йеддера из «Монако».



Если же говорить о количестве голов аргентинца, то букмекеры установили тотал на отметке в 30 мячей за сезон. Поставить на то, что Месси забьёт больше 30.5 гола, можно с коэффициентом 1.90, а за 1.80 можно поставить на то, что Лео не доберётся до этой отметки.



В новом сезоне мы станем свидетелями новой эры: Месси вне «Барселоны». Желаем легенде футбола хорошей игры за «ПСЖ», а вам – удачных ставок!