Дарья Касаткина — Онс Жабер. Прогноз: россиянка готова вернуться в элиту женского тенниса

12 августа Дарья Касаткина и Онс Жабер сыграют в матче второго круга соревнований категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Начало — не ранее 03:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Жабер — коэффициент на её победу составляет 1.61. На успех Касаткиной можно поставить за 2.27.

Коэффициенты букмекеров на матч Дарья Касаткина — Онс Жабер 12 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Дарья Касаткина — Онс Жабер получится упорным: ставки на тотал больше 21.0 гейма принимаются за 1.86, тотал меньше 21.0 гейма оценён коэффициентом 1.87. Ставки на третий сет принимаются за 2.60.

Анализ матча Rogers Cup Дарья Касаткина — Онс Жабер (12.08.2021)

Один из главных подготовительных турниров к US Open Rogers Cup постепенно набирает обороты. В женской части соревнований, которая проходит в Монреале, Россия представлена сразу пятью теннисистками. Определённые надежды возложены на набравшую солидный ход Дарью Касаткину.

Второй соперницей станет Онс Жабер из Туниса. Касаткина и Жабер успели пересечься трижды — две встречи прошли на харде, ещё одна — на траве. Оба хардовых противостояния завершились победами россиянки, однако стоит отметить, что было это давно. В 2016 и 2018 годах соответственно.

Стоит ли принимать всерьёз те события — большой вопрос. Уже в текущем сезоне девушки сыграли на травяных кортах Бирмингема — уверенная победа Жабер 7:5, 6:4. Было это в финале. Но на другом покрытии. То есть статистику очных встреч вполне можно выносить за скобки.

Непосредственно на Rogers Cup обе теннисистки стартовали комфортно. Россиянка в двух партиях обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич (7:5, 6:3), управилась за 85 минут. А Жабер выиграла ещё быстрее — в двух партиях разбила Клару Бюрель из Франции (6:1, 6:3).

Хардовые результаты Касаткиной не могут не впечатлять. В 24 матчах сезона уроженка Тольятти одержала 19 побед. Подумать только — на одну меньше у неё было за весь 2020 год на всех покрытиях. Также в активе два трофея — на турнирах в Санкт-Петербурге и Мельбурне. Уровень игры приятно удивляет.

А вот у Жабер с жёстким покрытиям в 2021 году не задалось. 11 побед при девяти поражениях — достаточно скромные результаты для представительницы Туниса, которая в последние годы сделала большой шаг вперёд на данном покрытии. Компенсировать неудачи на харде Онс удаётся впечатляющими 13-4 на грунте, однако красные корты не имеют к Rogers Cup никакого отношения.

Касаткина не только успела выиграть в 2021 году два хардовых титула, но и выступала в финале других соревнований на данном покрытии. Более того, случилось это совсем недавно — в минувшую субботу Дарья проиграла в решающем матче Сан-Хосе теннисистке из США Даниэль Коллинз. Уверенный старт в Монреале говорит о том, что никаких проблем в физическом плане нет.

Российская теннисистка пребывает в отличной игровой форме и готова к солидным результатам в Монреале. То же самое можно сказать и о Жабер, которая совсем недавно играла в четвертьфинале Уимблдона, а до того выиграла турнир в Бирмингеме (в финале, напомним, обыграла именно Касаткину).

Какую выбрать ставку на данное событие? Кажется, все дороги ведут к верховому тоталу по геймам. Разгромной победы одной из теннисисток здесь точно не будет, а вот обмен партиями представить легко. Если любите рисковать, можно взять лобовую победу Касаткиной. Учитывая состояние Дарьи, коэффициент 2.27 кажется завышенным. На наш взгляд, шансы очень близки к равным.

Ставки на матч в Монреале Дарья Касаткина — Онс Жабер 12 августа 2021 года

Букмекеры отдают заметное предпочтение Жабер, однако ставить крест на шансах россиянки нельзя. Дарья набрала ход и выглядит здорово. Да и обе личные встречи на харде она забрала, пусть и было это несколько лет назад. Как минимум уроженка Тольятти не ударит в грязь лицом, как максимум — обыграет 22-ю ракетку мира и пробьётся в следующий раунд.

Ставка 1: тотал больше 21.0 гейма за 1.86.

Ставка 2: победа Касаткиной за 2.27.