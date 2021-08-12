Карен Хачанов — Стефанос Циципас. Прогноз: россиянина третьей ракеткой мира не испугать

В десяти последних матчах Циципас потерпел четыре поражения. А вот Хачанов сейчас на ходу.

12 августа Карен Хачанов и Стефанос Циципас сыграют в матче третьего круга соревнований категории ATP-1000 в Торонто (Канада). Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Циципасу — коэффициент на его победу составляет 1.36. На успех Хачанова можно поставить за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Карен Хачанов — Стефанос Циципас 12 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Стефанос Циципас получится упорным: ставки на тотал больше 22.0 гейма принимаются за 1.80, тотал меньше 22.0 гейма оценён коэффициентом 1.94. Ставки на третий сет принимаются за 2.49.

Анализ матча Rogers Cup в Торонто Карен Хачанов — Стефанос Циципас (12.08.2021)

Третьи раунды крупных соревнований регулярно дарят сразу несколько вывесок с пометкой «топ». Не стал исключением и Rogers Cup. Украшением третьего круга соревнований в Торонто обещает стать встреча россиянина Карена Хачанова и третьей ракетки мира из Греции Стефаноса Циципаса.

Ранее соперники играли трижды, полное преимущество на стороне Стефаноса. Достаточно сказать, что в активе Карена лишь одна выигранная партия — во всех случаях грек побеждал с запасом. Интересно, что каждая из встреч проходила на харде, а последняя и вовсе случилась в марте текущего года.

И именно весенний матч в Роттердаме получился самым близким — Циципас победил со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Карен дрогнул, когда казалось, что без тай-брейка в решающей партии не обойдётся. Впрочем, с тех пор многое изменилось. Россиянин добавил и выдал несколько успешных турниров.

Путь Хачанова в третий раунд получился крайне непростым — в первом же круге серьёзнейшее сопротивление оказал британец Кэмерон Норри (6:4, 5:7, 6:4), во вторым случилось российское дерби с Асланом Карацевым (7:6, 6:4). Впрочем, как мы знаем, на турнирах категории «Мастерс» лёгких соперников не бывает.

Циципас провёл в Торонто пока всего одну встречу, но и она стала эпичной. Победа над Уго Умбером из Франции со счётом 6:3, 6:7, 6:1, однако чего только стоит тай-брейк второй партии, в котором грек уступил со счётом 13:15, не реализовав пять матчболов. Однако не поплыл и легко забрал третий сет.

Циципас определённо проводит лучший сезон в карьере — выигранные трофеи в Лионе и Монте-Карло, финал Открытого чемпионата Франции. Статистика внушает — 43 победы при 11 поражениях к середине августа. Уверенно Стефанос чувствует себя и на харде — 18 побед в 23 встречах.

Впрочем, Хачанову тоже есть чем ответить. И вроде бы статистика не особо впечатляет — 22-15 во всех матчах и 12-6 на харде. Но тут особое внимание нужно обратить на результаты россиянина за последние два месяца. Четвертьфинал Уимблдона, финал Олимпийских игр… В 13 предыдущих играх Карен потерпел всего два поражения. А это уже совсем другой разговор.

Циципас на этой неделе дебютировал в топ-3 рейтинга ATP. Первый же матч показал, что в связи с этим грек ощущает определённое давление. Хачанову, наоборот, в последнее время удаётся практически всё. А это не может не придавать сил. Кажется, россиянин готов сейчас даже к самым большим победам.

Какую выбрать ставку на предстоящий матч? Кажется, грамотнее всего будет заиграть стандартный тотал больше по геймам. С Карацевым Карен пробил его благодаря двум близким сетам, в одном из которых был сыгран тай-брейк. Не исключено такое развитие событий и в игре с Циципасом. Любители рисковать могут проверить третий сет, букмекеры предлагают на этот вариант отличный коэффициент 2.49.

Ставки на матч в Торонто Карен Хачанов — Стефанос Циципас 12 августа 2021 года

В десяти последних официальных матчах Стефанос Циципас потерпел четыре поражения — кажется, грек пребывает не в лучшей форме. Хачанов же более чем хорош и готов воспользоваться трудностями соперника. Крепкое выступление на Уимблдоне, финал Олимпиады в Токио. Такой Карен способен бороться даже с представителем топ-3.

Ставка: тотал больше 22.5 гейма за 1.96.