«Боруссия» М — «Бавария». Прогноз «Фонбет»: Нагельсман мечтал не о таком дебюте

13 августа мёнхенгладбахская «Боруссия» примет «Баварию» в матче 1-го тура Бундеслиги. Встреча начнётся в 21:30 мск. Сделать ставку на игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Боруссия» (Мёнхенгладбах)

«Боруссия» завершила прошлый сезон чемпионата Германии на восьмом месте с 49 очками. Мёнхенгладбахцы неплохо вошли в сезон, но во второй части команду штормило: шесть побед, три ничьих и восемь поражений, безвыигрышная серия из семи матчей и потеря всяких шансов на Лигу чемпионов, попадание в которую было вероятно до февраля. В итоге «Боруссия» не попала даже в Лигу конференций.



По завершении сезона место главного тренера Марко Розе, отправившегося в дортмундскую «Боруссию», занял Ади Хюттер, до этого тренировавший «Айнтрахт». С ним мёнхенгладбахцы провели пять товарищеских и одну официальную встречу. По ходу предсезонки команда одержала три победы при ничьей и поражении, в матче первого раунда Кубка Германии обыграла «Кайзерслаутерн» (1:0).

В какой форме «Бавария»

В прошлом сезоне «Бавария» в девятый раз подряд выиграла чемпионат Германии, набрав в 34 турах 78 очков: 24 победы, шесть ничьих и четыре поражения. Мюнхенцы провели сезон уверенно, не допуская провалов. К последнему туру команда Ханси Флика имела отрыв от второй строчки в 10 баллов.

«Бавария» стала самой результативной командой Бундеслиги – 99 голов, в среднем 2,9 за игру. К новому сезону мюнхенцы сохранили всех своих лучших бомбардиров – Роберта Левандовского (41 гол + 7 результативных передач), Томаса Мюллера (11 голов + 18 ассистов), Лероя Зане (6 голов + 9 ассистов) и Сержа Гнабри (10 голов + 2 ассиста).



С 1 июля «Баварию» возглавляет Юлиан Нагельсман, бывший тренер «Лейпцига». В новом сезоне мюнхенцы ещё не провели ни одного официального матча: игра 1-го раунда Кубка Германии была отменена из-за коронавируса в команде соперника. За предсезонку «Бавария» провела четыре встречи, в которых ни разу не победила: одна ничья и три поражения.

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) – «Бавария»: статистика личных встреч

В четырёх последних очных встречах команд на официальном уровне постоянно выигрывали хозяева: дважды «Бавария», ещё два раза – «Боруссия». Все эти игры носили «верховой» характер, в трёх из них прошла ставка «обе забьют».

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Боруссия» (Мёнхенгладбах) – «Бавария» 13 августа 2021 года

Ставка: победа «Боруссии» с форой (+1) за 2.10 (Сделать ставку).



Физически хозяева могут оказаться более готовы к первому матчу сезона, чем гости. «Боруссия» провела на один матч предсезонки больше и успела сыграть в Кубке Германии, где «Баварии» так и не удалось встретиться с «Бремером». К слову, предсезонку мюнхенцы провели блекло, не сумев обыграть «Кёльн» (2:3), «Аякс» (2:2), сам «Гладбах» (0:2) и «Наполи» (0:3).

Ади Хюттер в прошлом сезоне уже доказал, что «Бавария» не непобедима – его «Айнтрахт» на домашнем стадионе обыграл мюнхенцев со счётом 2:1. Хюттер наверняка попробует повторить успех уже с «Боруссией». Стоит учитывать и тот факт, что мёнхенгладбахцы в последнее время хорошо играют с мюнхенцами на своём поле: четыре победы в шести предыдущих очных встречах, всего одно поражение с разницей больше одного мяча.

На старте сезона шансы всех команд уравнивают длительное отсутствие практики и далекая от оптимальной физика, так что даже действующий чемпион может допустить осечку. К тому же «Боруссия» дома играет неплохо – в 10 последних матчах чемпионата на своем поле она побеждала «Баварию» (3:2), дортмундскую «Боруссию» (4:2) и «Айнтрахт» (4:0).

Так что есть смысл выбрать ставку с подстраховкой – победа «Боруссии» с форой (+1). Если действующий чемпион Германии выиграет с разницей в один мяч, вы получите деньги назад.