«Спартак» — «Урал». Прогноз: с Лигой чемпионов покончено. Красно-белым пора побеждать

14 августа состоится матч четвёртого тура чемпионата России «Спартак» — «Урал». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 8.50. А ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Спартак» — «Урал» 14 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч третьего тура РПЛ «Спартак» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 1.99.

Анализ и прогноз матча 4-го тура РПЛ «Спартак» Москва — «Урал» (14.08.2021)

На дворе середина августа. Очень яркое время, ведь в Европе разгоняется новый сезон. Постепенно ведущие европейские страны начинают соревнования, в еврокубках вовсю гремят отборочные раунды. Российская Премьер-Лига тоже не остаётся в стороне.

В чемпионате России на носу четвёртый тур, программа откроется в субботу, 14 августа, четырьмя встречами. В Москве на стадионе «Открытие Арена» столичный «Спартак» будет принимать «Урал», стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. У соперников сейчас явный кризис.



Москвичи очень вяло стартовали на внутренней арене, хотя успехи в предсезонном турнире внушали обратное. За три тура набрали всего лишь три из девяти возможных очков, что на данный момент соответствует только 11-й строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующей группы — шесть пунктов.



В первом туре проиграли с минимальным счётом «Рубину» в Казани, хотя смотрелись точно не хуже. Казанцы реализовали свой момент. Во втором туре с таким же счётом обыграли «Крылья Советов» в Самаре. Единственный гол забил Александр Соболев с пенальти, но атаковали гости гораздо острее и чаще.

А неделю назад красно-белые принимали «Нижний Новгород» — новичка РПЛ — и уступили со счётом 1:2. Уже к 16-й минуте нижегородцы забили два мяча и логично ушли в глухую оборону. Однако единственное, на что хватило хозяев, — гол Эсекьеля Понсе за пять минут до конца основного времени. Преимущество имелось, хотя от третьего мяча спас только Александр Максименко.



И это всё на фоне вылета из квалификации Лиги чемпионов от португальской «Бенфики». Обе встречи завершились со счётом 2:0 в пользу португальцев. Понятно, что соперник мастеровитый и опытный, но ничего вразумительного подопечные Руя Витории за 180 минут игры так и не показали.



Теперь португальскому специалисту придётся постараться, ситуация крайне неприятная. Благо впереди будут шансы проявить себя в Лиге Европы, групповой этап стартует в середине сентября. А до этого можно привести в порядок мысли и начать исправлять положение в РПЛ.

«Урал» стартовал ещё хуже, набрав в тех же трёх турах только один балл. Сейчас он находится на дне чемпионата России, обгоняя лишь самарские «Крылья Советов» (у вернувшихся из ФНЛ самарцев пока не клеится). Но гордиться шестью пропущенными мячами при одном забитом екатеринбуржцы едва ли могут. Это худшая разница среди всех участников.



В прошлом туре уральцы гостили в Сочи и проиграли со счётом 0:2. Возможность отличиться была не одна, но сочинцы объективно сейчас сильнее. Затем Юрий Матвеев подал в отставку, а на его место в срочном порядке взяли Игоря Шалимова, который для «Спартака» не чужой человек.



Наверняка смена тренера взбодрит екатеринбуржцев, но многого мы бы ждать от них не стали. Тренерская карьера Шалимова высокими достижениями не пестрит, посмотрим, как будет в Екатеринбурге. Плюс команда рассталась с рядом качественных и опытных футболистов, а на замену пока взяли только молодёжь. Откуда брать усиление — непонятно.



От москвичей тоже не ждём повторения разгрома прошлого сезона. Тогда на своём поле они обыграли «Урал» со счётом 5:1. Красно-белые, конечно, фавориты, но общее состояние коллектива не впечатляет. Комбинированная ставка «П1 и тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 2.17, на наш взгляд, выглядит вполне уместно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Спартак» — «Урал» 14 августа 2021 года

«Спартак» на старте сезона выглядит вяло, но шансы сохранить своё имя у Руя Витории ещё есть. Впереди — Лига Европы, а сейчас можно исправить положение в РПЛ. Состояние у красно-белых, конечно, не очень, но «Урал» выглядит более плачевно. П1 через низ по голам, на наш взгляд, выглядит интересно.



Ставка: победа «Спартак» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.