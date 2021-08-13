Бундеслига, АПЛ, Примера и другие турниры. Что смотреть 13 августа

2021 год перевалил за свой экватор: начался август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: Олимпиада закончилась, зато набирает обороты клубный футбольный сезон. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 13 августа.

На что ставить в футболе 13 августа

Пятница – разогрев перед футбольными выходными, но и сегодня будет на что посмотреть. В Германии стартует Бундеслига: «Бавария» уже под руководством Юлиана Нагельсмана сразится с мёнхенгладбахской «Боруссией». В товарищеских матчах мюнхенцы не одержали ни одной победы, но официальные игры – совсем другое дело, тут «Бавария», конечно, явный фаворит.

Во Франции «Монако» Александра Головина на выезде сыграет с «Лорьяном». Монегаски обидно оступились в игре с «Нантом» в первом туре и наверняка постараются увезти 3 очка с выезда, иначе отрыв от «ПСЖ» с Месси будет уже приличным.

Стартуют АПЛ и Примера! В Англии сезон откроют новичок – «Брентфорд» — и лондонский «Арсенал». Посмотрим, сумеет ли дебютант набрать очки в первой же игре в элите. А в Испании сезон начнётся игрой «Валенсии» и «Хетафе». Денис Черышев уже привычно рассматривался в списках на выход из «Валенсии», но остался в клубе и даже несколько раз отличился в товарищеских матчах. Выпустят ли россиянина в первом же матче в составе команды? Будем смотреть и переживать.

На что ставить в хоккее 13 августа

До старта сезона КХЛ ещё почти месяц, команды активно готовятся и проводят товарищеские матчи, на них тоже можно поставить.

На что ещё ставить 13 августа

На этой неделе проходят крупные теннисные турниры в Торонто и Монреале. Кроме того, соревнования проходят в Мербуше, Сан-Марино и Праге.

В баскетболе пройдëт четыре матча первого квалификационного раунда чемпионата мира. Румыния сыграет с Беларусью, Португалия – с Люксембургом, Швейцария – со Словакией, а Исландия – с Данией. Кроме того, в НБА начались матчи Летней лиги.