«Фиорентина» — «Козенца». Прогноз: а вот и подходящий соперник для Александра Кокорина!

13 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Козенца». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Фиорентине»: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех «Козенцы» оценён экспертами в 21.00. А ставки на ничью принимаются за 9.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Козенца» 13 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Фиорентина» — «Козенца» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.01. А поставить на «обе забьют» можно за 2.11.

Анализ и прогноз матча Кубка Италии «Фиорентина» — «Козенца» (13.08.2021)

Говоря о постепенном старте всех европейских чемпионатов, многие забывают, что первый тур Серии А намечен аж на 19 сентября. Впрочем, любители «кальчо», «катеначчо» и других забавных итальянских слов без футбола не останутся — розыгрыш национального кубка стартовал ещё на прошлой неделе.

А уже 13 августа в борьбу вступят клубы элитного дивизиона. Одной из самых интересных для российских болельщиков вывесок станет встреча «Фиорентины» и «Козенцы». Сложно предсказать, в каком составе выйдет на игру команда из Флоренции, однако ожидать в нём Александра Кокорина имеет смысл.

Вместе с этим можно ожидать и гол россиянина в ворота соперника, который в прошлом сезоне едва не вылетел в Серию С. В принципе, этого факта достаточно, чтобы получить исчерпывающе представление о разнице в классе. Да, она очень велика. Причём «фиалки» набили руку на разгромах проходных оппонентов.

Предсезонка «Фиорентины» прошла весело — пять встреч с представителями низших европейских дивизионов и пять побед с общим счётом 32:1. Солировал Душан Влахович. Лучший игрок команды прошлого сезона в одном из матчей отметился восемью забитыми мячами.

Что касается Кокорина, то из 32 мячей Александр забил всего один, да и тот с пенальти. Впрочем, отрицать прогресс сложно. Ведь в прошлом сезоне отечественные любители футбола наперебой считали касания российского нападающего. В других компонентах у него в основном были нули.

Итак, 1/32 финала Кубка Италии, очередная жертва для «фиалок». Да, это уже не ФК «Фолиньо» из Серии D, но по-прежнему команда, которой можно забивать целую авоську. Высветится ли на табло фамилия Кокорина? Сказать сложно. Пока же обсудим ставку. А она сводится к тому, сколько может забить «Фиорентина».

По итогам прошлого сезона Серии В «Козенца» стала одной из худших по игре в обороне. 47 пропущенных в 38 матчах — больше в свои ворота получили лишь шесть клубов, три из которых в итоге вылетели. А завершился сезон и вовсе шестью поражениями в семи матчах с общим счётом 3:16. Жуть.

Забавно, что в прошлогоднем розыгрыше Кубка Италии «Фиорентина» и «Козенца» добрались практически до одной и той же стадии. Представители Серии В одержали две победы и пробились в четвёртый раунд (поражение от «Пармы»), тогда как флорентийцы забрались лишь на стадию дальше (поражение в 1/8 финала от «Интера»).

Более-менее адекватный коэффициент на минусовую фору для «Фиорентины» букмекеры дают на (-2.5). 1.97 — более чем приятно, учитывая результаты последних матчей. Гол Кокорина — для особых эстетов и фанатов российского футбола. От такой ставки хотелось бы отговорить. Хотя более подходящего соперника для забитого мяча найти сложно.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Козенца» 13 августа 2021 года

«Фиорентина» вкатывается в сезон крупными и особо крупными победами над представителями низших итальянских дивизионов. В этом смысле кубковый матч с «Козенцей» мало чем будет отличаться от предыдущих контрольных встреч «фиалок». Возможно, Кокорин и Влахович даже не заметят того факта, что игра имеет официальный статус.

Ставка: победа «Фиорентины» с форой (-2.5) за 1.97.