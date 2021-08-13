«Ахмат» — «Динамо». Найдут ли бело-голубые подход к злому Талалаеву?

14 августа состоится матч четвёртого тура чемпионата России «Ахмат» — «Динамо». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.25. А ставки на ничью принимаются за 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» 14 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч третьего тура РПЛ «Ахмат» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз матча 4-го тура РПЛ «Ахмат» Грозный — «Динамо» Москва (14.08.2021)

На дворе середина августа. Очень яркое время, ведь в Европе разгоняется новый сезон. Постепенно ведущие европейские страны начинают соревнования, в еврокубках вовсю гремят отборочные раунды. Российская Премьер-Лига тоже не остаётся в стороне.

В чемпионате России на носу четвёртый тур, программа откроется в субботу, 14 августа, четырьмя встречами. В Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» местный «Ахмат» будет принимать московское «Динамо». В последнее время битвы соперников получаются интересными. Есть ощущение, что и на этот раз хуже не будет.



«Динамо» сейчас в отличной форме. Старт нового сезона точно пойдёт в копилку. За три тура набраны все девять возможных очков, что позволяет уверенно держаться в лидирующей группе в турнирной таблице. Помимо бело-голубых, без единой осечки пока идут только санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин».



В первом туре подопечные Сандро Шварца в Ростове-на-Дону обыграли местный «Ростов» (2:0). Выдали прекрасный первый тайм, на перерыв уходили с преимуществом в два мяча. Во втором туре увезли три очка от «Уфы» (3:2). Имели преимущество, остались в большинстве и выключились. В итоге пропустили два мяча, едва не сев в лужу. Победный гол был забит на 89-й минуте.

Неделю назад москвичи дома выиграли в дерби у ЦСКА (2:1). Любопытно, что армейцы даже открыли счёт спустя семь минут, но во втором тайме Даниил Фомин оформил дубль. В первом случае реализовал пенальти, а во втором повезло с отскоком. Хотя тут больше вопросов к красно-синим, особого сопротивления после перерыва хозяева не встретили.



Грозненскому «Ахмату» везёт гораздо меньше. Победить удалось только «Крылья Советов» в Самаре (2:1). Тогда забили два мяча ещё до перерыва, а во втором тайме сумели выстоять. Моменты были и у самарцев, в дебюте второго тайма гости даже пропустили. Но после сумели выстоять и забрали три очка.



Однако в последних двух играх состоялись два поражения. С «Сочи» в Грозном наиграть на очки не получилось (1:2), южане смотрелись здорово. А вот с «Рубином» в Казани всё играло против команды Андрея Талалаева. Грозненцы открыли счёт в первом тайме и держались до 55-й минуты, но остались в меньшинстве — Гиорги Шелия получил красную.

Впоследствии КДК РФС отменил карточку, которую, по официальному вердикту, Павел Кукуян показал ошибочно. Голкипер «Ахмата» сможет сыграть против «Динамо». Но на тот момент удаление, возможно, стоило грозненцам победы. На 58-й минуте они пропустили первый гол, а на 86-й минуте — второй. В самой концовке была возможность спасти хотя бы ничью, да только реализация подвела.



Наверняка «Ахмат» постарается реабилитироваться перед болельщиками после двух поражений. Да и мотивации из-за несправедливого судейства должно прибавиться. А потому бело-голубым в Грозном будет тяжелее обычного. Москвичи, конечно, фавориты, как минимум на очки сейчас наиграть должны. Плюс статистика личных встреч на их стороне.



«Ахмат» проигрывает «Динамо» уже три матча подряд, два из которых дома. Но ждём обоюдоострую игру, дома грозненцы выглядят агрессивнее. Голы в обе стороны за коэффициент 1.88, на наш взгляд, смотрятся интересно. Ещё один вариант — Х2 и тотал больше 1.5 мяча за 1.90. Команда Сандро Шварца сейчас находится в отличном состоянии.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» 14 августа 2021 года

«Динамо» сейчас выглядит очень бодро, за три тура в РПЛ добыло три победы. Плюс никаких проблем с результативностью. Однако в Грозном будет тяжело. «Ахмату» немного не везёт, но в атаке он по-прежнему играет агрессивно. Гости, конечно, фавориты, но ждём обоюдоострую игру как минимум с двумя-тремя голами.



Ставка 1: обе забьют за 1.88.



Ставка 2: «Динамо» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.