«ПСЖ» — «Страсбург». Когда Месси проведёт первый матч после ухода из «Барселоны»?

14 августа состоится матч второго тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Страсбург». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижанам: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «Страсбурга» оценён экспертами в 14.50. А ставки на ничью принимаются за 7.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Страсбург» 14 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «ПСЖ» — «Страсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. А поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз матча чемпионата Франции «ПСЖ» — «Страсбург» (14.08.2021)

Возможно, самый ожидаемый матч предстоящих выходных не имеет громкой вывески. Во втором туре чемпионата Франции встретятся всего лишь «ПСЖ» и «Страсбург». Серебряный призёр прошлого сезона и представитель нижней части таблицы. Так что же тут такого особенного? Всё просто — за парижан может дебютировать Лионель Месси.

Интересно, что тренерский штаб не желал включать аргентинца в заявку и хотел, чтобы Лео перед дебютом набрал оптимальные физические кондиции. О желании провести свой первый матч за парижан именно в эту субботу заявил сам футболист, в очередной раз поразив всех своим профессионализмом и любовью к игре. Пока точной информации нет, остаётся только гадать.

Старт соперников в чемпионате получился разным по результату, но одинаково тяжёлым по игре. «Страсбург» потерпел домашнее поражение от «Анже» (0:2), тогда как «ПСЖ» едва не потерял очки с новичком лиги «Труа» (2:1). Подопечные Маурисио Почеттино первыми пропустили и, хоть уже через 12 минут вели в счёте, остаток встречи вчистую проиграли менее статусной команде. Ладно хоть три очка удержали.

Оправданием слабого выступления в исполнении флагмана французского футбола можно считать отсутствие целого ряда ключевых футболистов. Матч пропускали Неймар, Анхель Ди Мария, Маркиньос, Леандро Паредес, Марко Верратти и ряд других игроков. Однако и тот состав, что вышел на поле, обязан был значительно увереннее разбираться с новичками лиги.

Уже ко второму туру в состав парижан вернулись все вышеуказанные футболисты, а Почеттино не сможет рассчитывать лишь на травмированных Серхио Рамоса, Хуана Берната, Идриссу Гейе и Колина Дагбу. Однако вряд ли эти потери можно назвать ключевыми — наличие в составе Неймара, Ди Марии, Верратти и, возможно, даже Месси с лихвой их восполнит.

Минувший сезон для «Страсбурга» оказался наполнен страданиями. Большое количество мучительных матчей, откровенно плохая игра и итоговое 15-е место в турнирной таблице. Команда сохранила место в элите французского футбола. Однако если ничего не изменится, подопечные Жюльена Стефана рискуют оказаться по итогам первенства во втором дивизионе.

Главные ньюсмейкеры последних двух недель наверняка хотят исправиться перед болельщиками за невыразительную игру в первом туре. На руках у Почеттино все козыри — первый домашний матч сезона, возвращение в состав лидеров и даже возможный дебют Лео Месси. Кажется, нас ожидает разгром. Слишком уж много внимания будет приковано к этой встрече.

Самое забавное, что этого не отменит даже возможное отсутствие Месси. Наиболее вероятным вариантом видится компромисс: аргентинец дебютирует, но все 90 минут на поле не проведёт. В любом случае победа парижан с минусовой форой выглядит логично. Оппонент скромный, а валять дурака нельзя. Ведь следить за матчем будут практически все.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Страсбург» 14 августа 2021 года

Парижский гранд наверняка сделает максимум для того, чтобы вернуть себе звание чемпионов Франции. Терять очки на старте сезона — сомнительная идея. Если в матче со «Страсбургом» «ПСЖ» сумеет отметиться быстрым голом, взятий ворот с их стороны может быть много — примеров таких игр в последние сезоны масса. Возможный дебют Месси резко увеличит внимание к игре. И, пожалуй, добавит футболистам мотивации.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2) за 1.91.