«Краснодар» — «Арсенал». Прогноз: Виктор Гончаренко быстро забудет поражение от «Зенита»

15 августа состоится матч четвёртого тура чемпионата России «Краснодар» — «Арсенал». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех туляков оценён экспертами в 6.30. А ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Краснодар» — «Арсенал» 15 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз матча 4-го тура РПЛ «Краснодар» — «Арсенал» (15.08.2021)

На дворе середина августа. Очень яркое время, ведь в Европе разгоняется новый сезон. Постепенно ведущие европейские страны начинают соревнования, в еврокубках вовсю гремят отборочные раунды. Российская Премьер-Лига тоже не остаётся в стороне. На повестке дня — четвёртый тур.

Программа четвёртого тура чемпионата России продолжится в воскресенье, 15 августа, тремя встречами. Основное внимание, разумеется, приковано к битве «Локомотива» и «Зенита», но интересно будет понаблюдать и за другими парами. Например, в Краснодаре местный одноимённый клуб будет принимать тульский «Арсенал», стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.



Подопечные Виктора Гончаренко начали с разгромной победы в гостях над екатеринбургским «Уралом» (3:0). Однако в следующих двух матчах дважды проиграли. Сначала дома «Химкам» (0:1), а потом на выезде «Зениту» (2:3). В первом случае «быки» сами виноваты: не реализовали пенальти в дебюте, а затем Матвей Сафонов ошибся при вводе мяча.



Ну а результат матча с петербуржцами вполне по делу. Играть в Санкт-Петербурге тяжело любому представителю РПЛ, вот и краснодарцы пропустили уже на девятой минуте. Вообще хозяева выдали мощный первый тайм, ушли на перерыв с форой в два гола. Во втором тайме гости добавили, но смогли лишь сократить отставание до минимума.

Из приятного можно выделить гол Джона Кордобы в середине первого тайма. Пока что дорогостоящий трансфер, за который краснодарский клуб выложил берлинской «Герте» 20 миллионов евро, себя оправдывает. За 152 минуты на поле колумбийский нападающий успел отличиться дважды. Это обнадёживает, ведь без качественного форварда в РПЛ никак.



Тульскому «Арсеналу» хвастаться практически нечем. В прошлом сезоне чудом избежал понижения в классе, а в нынешнем стартовал с двух поражений. В первом туре подарил очки «Локомотиву» (1:3), хотя вёл в счёте. А во втором туре не сумел дома дать бой казанскому «Рубину» (0:3). Все три мяча казанцы забили до перерыва, оставшееся время превратилось в формальность.



Лишь неделю назал подопечные Дмитрия Парфёнова сумели взять первые очки в РПЛ. На своём поле принимали самарские «Крылья Советов» и выиграли со счётом 2:1. Гол на третьей минуте помог почувствовать уверенность и вынудил самарцев раскрыться. Второй хозяева забили в раздевалку — на второй компенсированной минуте.

Впрочем, рассчитывать на многое в Краснодаре будет трудно. Краснодарцы выглядят не так плохо, а по уровню исполнителей вообще явно на голову выше. Плюс статистика личных встреч полностью на их стороне. Дело в том, что семь последних выездов в столицу Кубани завершились для тульской команды семью поражениями с кошмарным счётом 0:19. К таким цифрам добавить нечего.



При этом неудачная гостевая серия «Арсенала» в Российской Премьер-Лиге продолжается. Клуб не может набрать очки вдали от дома на протяжении 12 встреч. При таких раскладах комбинированная ставка П1 и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.85, на наш взгляд, выглядит перспективно. С атакой у «быков» в целом порядок. Пару голов наверняка сообразят.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Краснодар» — «Арсенал» 15 августа 2021 года

«Краснодар» проиграл в прошлом туре «Зениту», хотя смотрелся не так плохо. Теперь есть отличная возможность реабилитироваться. Дело в том, что тульский «Арсенал» чудовищно проводит выезды. Аж 12 поражений в гостях подряд! Да и в целом выглядит плохо. Ждём уверенную победу хозяев. У Виктора Гончаренко впереди много работы, но с такими оппонентами надо брать максимум. Тем более дома.



Ставка: «Краснодар» победит и тотал больше 1.5 мяча за 1.85.