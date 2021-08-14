«Ростов» — ЦСКА, «МЮ» — «Лидс» и другие матчи. Что смотреть 14 августа

2021 год перевалил за свой экватор: начался август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: Олимпиада закончилась, зато набирает обороты клубный футбольный сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 14 августа.
На что ставить в футболе 14 августа
Нас ждут первые действительно большие футбольные выходные в сезоне-2021/2022. Не в смысле их длины, а в смысле разнообразия матчей и турниров. В РПЛ начинается 4-й тур, центральный матч сегодня: «Ростов» — ЦСКА. Юрий Сёмин против Алексея Березуцкого – очень интересная вывеска. «Спартак» постарается прервать серию поражений в домашнем матче против «Урала». «Нижний Новгород» сыграет с «Уфой», а «Ахмат» примет «Динамо».
В АПЛ 7 матчей. Самый интересный, пожалуй, встреча «МЮ» и «Лидса». Новоиспечённый обладатель Суперкубка Европы – «Челси» — сыграет с «Кристал Пэлас». «Лестер» примет «Вулверхэмптон», а «Ливерпуль» отправится в гости к «Норвичу».
В Германии дортмундская «Боруссия» начнёт чемпионат домашним матчем против «Айнтрахта», а «Байер» Андрея Лунёва едет в гости к «Униону».
В Испании стартует «Реал», команда Зидана на выезде встретится с «Алавесом», а во Франции «ПСЖ» примет «Страсбур». Вряд ли стоит ждать появления Лионеля Месси, но внимание к этому матчу будет приковано в любом случае. Кроме того, «Лилль» сыграет с «Ниццей», и это тоже очень интересно. Автор чемпионства «догов» Кристоф Галтье устал от безденежья и перешёл именно в «Ниццу». Посмотрим, кто окажется сильнее.
На что ставить в хоккее 14 августа
До старта сезона КХЛ ещё почти месяц, команды активно готовятся и проводят товарищеские матчи, на них тоже можно поставить.
На что ещё ставить 14 августа
На этой неделе проходят крупные теннисные турниры в Торонто и Монреале. Кроме того, соревнования проходят в Мербуше, Сан-Марино и Праге.
В баскетболе пройдут три матча первого квалификационного раунда чемпионата мира. Люксембург сыграет со Швецией, Словакия – с Северной Македонией, а Дания – с Черногорией. Кроме того, в НБА продолжаются матчи Летней лиги.
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