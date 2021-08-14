«Рубин» — «Крылья Советов». Прогноз: кошмарная неделя Леонида Слуцкого продолжится в РПЛ

15 августа состоится матч четвёртого тура чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех самарцев оценён экспертами в 3.28. А ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов» 15 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз матча 4-го тура РПЛ «Рубин» Казань — «Крылья Советов» Самара (15.08.2021)

На дворе середина августа. Очень яркое время, ведь в Европе разгоняется новый сезон. Постепенно ведущие европейские страны начинают соревнования, в еврокубках вовсю гремят отборочные раунды. Российская Премьер-Лига тоже не остаётся в стороне. На повестке дня — четвёртый тур.

Программа четвёртого тура чемпионата России продолжится в воскресенье, 15 августа, тремя встречами. Основное внимание, разумеется, приковано к битве «Локомотива» и «Зенита», но интересно будет понаблюдать и за другими парами. Например, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» местный «Рубин» будет принимать самарские «Крылья Советов».



Старт сезона для казанцев выдался крайне неоднозначным. С одной стороны, после трёх туров внутреннего первенства находятся среди лидеров в турнирной таблице РПЛ, с другой — потерпели фиаско в Лиге конференций. Возвращение в еврокубки выдалось быстрым — не совладали с польским «Ракувом».



А ноль забитых мячей за две игры с командой, которая два года назад финишировала на десятом месте в чемпионате Польши, пожалуй, действительно можно назвать провалом. Причём в ответной игре в Казани случилась настоящая драма. На голы в основное время стороны не наиграли, пришлось проводить дополнительные таймы.

Сначала на 106-й минуте хозяева остались в меньшинстве, вторую жёлтую карточку получил Илья Самошников. За что тут же поплатились — на 111-й минуте гости открыли счёт. Однако буквально на последних секундах второго экстра-тайма россияне получили право на пенальти. Только удар Сеада Хакшабановича с точки отразил голкипер. А ведь Леонид Слуцкий даже успел выпустить Никиту Медведева под серию пенальти…



У самарских «Крыльев Советов» тоже горе. В прошлом сезоне выступали в ФНЛ, заняли первое место, забив 100 голов и набрав 101 очко. Но в Российской Премьер-Лиге пока что никак не получается. В трёх стартовых турах три поражения при пяти пропущенных мячах. Это, естественно, дно таблицы.



Хотя смотрятся подопечные Игоря Осинькина не так плохо. В первом туре могли вырвать у «Ахмата» (1:2) ничью, но в самой концовке мяч после удара Ивана Сергеева попал в штангу. Во втором туре по делу проиграли «Спартаку» (0:1), хотя единственный мяч пропустили только с пенальти уже на 68-й минуте.

А неделю назад самарцы гостили в Туле и не нашли чем ответить местному «Арсеналу» (1:2). Пропустили быстрый гол, логично раскрылись, но перед самым перерывом пропустили второй. За оставшиеся 45 минут сумели отыграть всего один гол — на 49-й минуте реализовал пенальти Иван Сергеев, открыв счёт своим голам в РПЛ.

Изначально разговоры о невезении, быстрых пропущенных мячах и индивидуальных ошибках в обороне могли немного успокаивать. Но время идёт, а ничего не меняется. Хотя пора бы. Неудачные дебюты продолжаются, а в концовках постоянно чего-то не хватает.



В Казани лёгкой прогулки тоже не предвидится, «Рубин» в чемпионате России выглядит очень бодро. Однако последние события не могут не отразиться на психологии казанских футболистов, переключиться будет непросто. Да и играть на третий день после тяжелейшего матча объективно трудно. Времени на восстановление имелось мало.



Мы бы рискнули и проверили ставку «Х2» за коэффициент 1.70. На наш взгляд, зацепиться за очки в этот раз у самарцев есть все шансы. Понятно, что нынешние «крылышки» отличаются от тех созывов, которые играли в РПЛ до этого, но в шести последних очных встречах самарский клуб проигрывал лишь однажды.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов» 15 августа 2021 года

«Рубин» вылетел из Лиги конференций, проиграв скромному сопернику из Польши. Такие поражения бесследно не проходят. Да и играть на третий день после 120 минут объективно тяжело. «Крылья Советов» пока никак не могут набрать очки в РПЛ, но сейчас есть отличная возможность. Выглядят подопечные Игоря Осинькина неплохо.



Ставка: «Крылья Советов» не проиграют за 1.70.