«Локомотив» — «Зенит». Прогноз «Фонбет»: сине-бело-голубые покинут первое место в РПЛ

«Зенит» очень много забивает, но с такой защитой потеря очков в Москве очень вероятна.

15 августа «Локомотив» примет «Зенит» в матче 4-го тура чемпионата России. Игра начнётся в 17:30 мск. Сделать ставку на центральную встречу тура РПЛ можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Локомотив»

После трех туров подопечные Марко Николича располагались на четвёртом месте с семью очками. Отставание от топ-3 составляет два очка. В первом туре «Локомотив» обыграл «Арсенал» (3:1), во втором – ЦСКА (2:1). В третьем туре железнодорожники впервые за сезон потеряли очки, сыграв на выезде вничью с «Уфой» (1:1).



Неделю назад москвичи оказались в меньшинстве в компенсированное к первому тайму время и пропустили с пенальти. Во втором тайме «Локомотив» показал характер и сравнял счёт. Матч с «Уфой» стал худшим для команды Николича в новом сезоне по остроте созданных моментов. Показатель ожидаемых голов xG у «Локомотива» в этой игре составил всего 0,45.

Впрочем, тут нужно сделать скидку на целый тайм игры в численном меньшинстве. Разумеется, созидать вдесятером было сложнее.

В какой форме «Зенит»

В турнирной таблице РПЛ перед началом тура «Зенит» занимал первое место с девятью очками, опережая двух конкурентов лишь по дополнительным показателям. «Зенит» с «Рубином» и «Динамо» входят в тройку команд чемпионата, которые ещё не теряли очки в текущем сезоне. В первом туре петербуржцы обыграли «Химки» (3:1), во втором – «Ростов» (4:2), в третьем – «Краснодар» (3:2).



Такой уверенный старт – не неожиданность для «Зенита». В прошлом сезоне команда Семака тоже победила в трёх стартовых матчах. Правда, тогда петербуржцы показывали более надёжную игру в обороне. В трёх турах «Зенит» пропустил всего один гол, сейчас – пять. При этом уровень соперников петербуржцев в тех матчах мало отличался от класса противников в этом сезоне: первый тур – с «Ротором», второй – с «Ростовом», третий – с ЦСКА.

Очевидно, что сложности в обороне существуют. Но пока сине-бело-голубые забивают во всех матчах сезона как минимум три мяча. Так было в трёх играх РПЛ, так было в битве за Суперкубок России.

«Локомотив» – «Зенит»: статистика личных встреч

«Зенит» не проигрывал «Локомотиву» в пяти последних очных встречах: три победы и два ничейных исхода. А Марко Николич никогда не обыгрывал сине-бело-голубых.



На домашнем поле железнодорожников картина иная. «Зенит» не может победить на протяжении четырёх встреч: две ничьи и два поражения. Во всех этих играх «Локомотив» уверенно сдерживал «Зенит»: всего один пропущенный гол за четыре матча.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Локомотив» – «Зенит» 15 августа 2021 года

Ставка: «Локомотив» забьёт и не проиграет за 2.20 (сделать ставку).

«Локомотив» и «Зенит» ещё не проигрывали в новом сезоне РПЛ. Если смотреть только на результаты, кажется, что «Зенит» идёт достаточно уверенно и выглядит однозначным фаворитом в предстоящей игре. Однако петербуржцы сильно сдали в обороне: позволяют создавать у своих ворот много моментов и пропускают в каждой игре.

«Зенит» пропустил пять голов в трёх встречах. Для претендента на титул это много. Мог пропустить и больше, но повезло с тем, как соперники реализовывали свои шансы. По ожидаемым пропущенным голам xGA (5,63) «Зенит» уступает только трём командам лиги – «Крыльям Советов», «Ростову» и «Химкам». Для действующего чемпиона цифры кошмарные.



Перед матчем с «Локомотивом» это тревожный звонок. Железнодорожники могут допускать осечки в гостях, зато отлично играют на своём поле. В РПЛ подопечные Марко Николича не проиграли в девяти последних домашних встречах, на этом отрезке «Локомотив» всего один раз сыграл вничью. В четырёх предыдущих матчах петербуржцев на «РЖД Арене» железнодорожники не проиграли ни разу.

Учитывая далёкую от идеальной игру гостей в обороне, предположим, что в предстоящем матче «Локомотив» забьёт и не допустит поражения. Красно-зелёные забивали «Зениту» в четырёх из шести последних встреч на своём поле, во всех этих играх петербуржцам не удалось победить. Доверимся статистике.