«Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Месси ушёл, а Депай на волшебника не тянет

15 августа состоится матч первого тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонцам: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех «Реала Сосьедад» оценён экспертами в 4.60. А ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад» 15 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Реал Сосьедад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. А поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Барселона» — «Реал Сосьедад» (15.08.2021)

Один из самых любопытных матчей выходных состоится в воскресенье в столице Каталонии. Ещё бы — «Барселона» впервые сыграет без Лионеля Месси. В соперниках у подопечных Рональда Кумана — шестая команда минувшего розыгрыша Ла Лиги «Реал Сосьедад». Серьёзная проверка.

Баски на протяжении долгих лет были настоящим раздражителем «Барсы», достаточно вспомнить проклятие «Аноэты». Однако в последние годы они всё реже отбирают у каталонцев очки. Когда же речь заходит о «Камп Ноу», то фанатам «Сосьедада» и вовсе становится плохо. Вдумайтесь в эти цифры — 25 побед подряд в исполнении сине-гранатовых. Последний раз гостям удавалось сыграть хотя бы вничью в… 1995 году. С ума сойти.

Летом каталонцы по мере возможностей обновили состав на трансферном рынке. Конечно же, если мы не учитываем упущенных футболистов. В «Барселону» перебрались Мемфис Депай, Серхио Агуэро и Эрик Гарсия. При этом последние два исполнителя и вовсе достались «блаугранас» бесплатно. Выбора не было, о финансовых проблемах и раздутой зарплатной ведомости известно всем.

Если же говорить о потерях, можно вспомнить Франсиску Тринкана и Хуниора Фирпо. Но надо ли это делать, если всего неделю назад из клуба ушёл Лионель Месси? 18 лет в клубе, пять «Золотых мячей» и 35 командных трофеев — кажется, этим сказано абсолютно всё. Эпоха завершена, а старт новой жизни сопряжён с огромным количеством сомнений.

А вот новички «Реала Сосьедад» поместятся в одну строку — пришли левый защитник «Борнмута» Диего Рико и голкипер «Брайтона» Мэттью Райан. Неплохое, а главное недорогое усиление прямиком из Великобритании. Неплохо, но наверняка не так солидно, как хотелось бы. Впрочем, костяк удалось сохранить, а это самое важное.

И даже если бы в предстоящем матче за «Барселону» мог бы сыграть Лео Месси, обыграть «Сосьедад» было бы нелегко. В воскресенье Куман не сможет рассчитывать на Серхио Агуэро, Усмана Дембеле, Клемана Лангле, Марка-Андре Тер Штегена, Френки де Йонга и Оскара Мингесу. Есть потери и у гостей, однако их значительно меньше — не сыграют Начо Монреаль, Карлос Фернандес и новичок Райан.

Большое количество игроков «Барселоны» практически не имели времени на отдых в минувшее межсезонье. Тот же 18-летний Педри и вовсе сразу после чемпионата Европы отправился на Олимпийские игры. А заодно побил рекорд по проведённым матчам в одном сезоне. Очевидно, что футболистам не будет хватать свежести на старте чемпионата. У «Сосьедада» в этом плане ситуация попроще.

Далеко не все игроки команды призывались летом в различные сборные, хотя представительство тоже оказалось добротным. Кажется, гости имеют все шансы отобрать очки у «Барсы» в Каталонии впервые за 26 лет. Впрочем, можно и перестраховаться, взяв победу басков с минимальной форой.

Тут всё зависит от вашей склонности к риску. Коэффициент на Х2 заметно превышает двойку. А плюсовая фора в один мяч на аутсайдера доступна за 1.73. То есть букмекер вернёт деньги, если фаворит выиграет с разницей в один гол. Пожалуй, второй вариант выглядит более чем надёжно. Его и предпочтём.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Барселона» — «Реал Сосьедад» 15 августа 2021 года

Ещё в прошлом сезоне «Барселона» испытывала серьёзнейшие проблемы в тех матчах, которые пропускал Лионель Месси. Теперь же аргентинского волшебника в распоряжении Кумана не будет на постоянной основе. А потому ждать от каталонцев больших свершений в этом сезоне явно не стоит. Матч первого же тура должен обнажить все проблемы «блаугранас». Победа гостей с плюсовой форой смотрится хорошо.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» с форой (+1) за 1.73.