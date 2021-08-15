«Локомотив» — «Зенит», «Тоттенхэм» — «Ман Сити» и другие матчи: что смотреть сегодня

2021 год набрал сумасшедшие обороты. Наступил последний месяц лета, Олимпийские игры в Токио остались позади. Зато европейского футбола с каждым днём всё больше. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 15 августа.

На что ставить в футболе 15 августа

Родной чемпионат России разгоняется. Три тура Российской Премьер-Лиги завершены, четвёртый преодолел экватор. Четыре матча остались позади, сегодня пройдут ещё три. Наиболее ранний начнётся в 17:30 мск. И это однозначно центральная битва всего тура.

В Москве «Локомотив» сыграет с «Зенитом». Обе стороны входят в группу лидеров: хозяева набрали семь очков, гости — девять. В двух предыдущих очных встречах сине-бело-голубые оформляли разгромы, но вообще на «РЖД Арене» у них в последние годы не ладится. Что ж, тем интереснее.



Также в программе две вечерние игры (20:00). В Краснодаре местный одноимённый клуб примет тульский «Арсенал», а завалившие старт сезона «Крылья Советов» наведаются к «Рубину» в надежде оттолкнуться ото дна турнирной таблицы. Казанцы на днях шумно вылетели из еврокубков, но в чемпионате России пока только побеждают. Причём всухую.



В АПЛ продолжается первый тур. Правда, выбор не самый богатый — всего две встречи. На разогреве выступят «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед» (16:00). Через 2,5 часа придёт время главного блюда. «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Гарри Кейн остаётся игроком лондонцев, но на поле не появится. Тренерский штаб предоставил форварду дополнительный отдых после Евро-2020.



В испанской Примере тоже первый тур. Тут запланированы три матча. Действующий чемпион «Атлетико» навестит в Виго «Сельту» (18:30). «Барселона» начнёт новую эру — Лионель Месси ушёл, а «Реал Сосьедад» намерен прервать жуткую серию поражений в Каталонии, которая тянется с прошлого века (21:00). И десерт — «Севилья» примет вернувшийся в элиту «Райо Вальекано» (23:15).

В немецкой Бундеслиге разгрузочный день — две игры первого тура. «Майнц» примет «РБ Лейпциг» (16:30), а через два часа «Кёльн» начнёт выяснять отношения с «Гертой». Все остальные отстрелялись в пятницу и субботу. В Италии завершается первый раунд национального кубка. Вывески откровенно скромные.



А в чемпионате Франции тем временем подходит к концу второй тур. Сегодня пройдут сразу семь встреч, есть и парочка любопытных. «Лион» отправится в гости к «Анже» (14:00), а «Марсель» примет «Бордо» (21:45).

Не любите ведущие европейские лиги? Не проблема. Две игры шестого тура остались в великолепной ФНЛ. В Томске сойдутся «Томь» и «Акрон» (13:00), а в Москве — «Спартак-2» и «Алания» (18:00).



Кроме того, можно поставить на целую россыпь менее популярных лиг. Играют в чемпионатах Португалии, Нидерландов, Украины, Бельгии. Также соревнуются в ФНЛ-2, второй Бундеслиге и испанской Сегунде.

На что ещё ставить 15 августа

Во-первых, есть кое-что для любителей хоккея. Ведь до старта регулярного чемпионата КХЛ осталось чуть больше двух недель. В воскресенье завершится Кубок президента Республики Казахстан. Встреча за третье место стартует в 9:00 мск, финал — в 14:00.



Кроме того, «Спартак» и «Торпедо» проведут контрольную игру (13:00). Накануне нижегородцы выиграли со счётом 2:1 благодаря двум шайбам американского нападающего Кенни Агостино в заключительном периоде.



Любителям автогонок тоже есть на что посмотреть. Во-первых, MotoGP. 11-й этап, Гран-при Австрии. Начнут в 15:00. Во-вторых, Формула-Е. 15-й этап проходит в Берлине. Квалификация стартует в 12:30, гонка — в 16:30. Ну и продолжается Ралли Бельгии, это восьмой этап WRC 2021.



Что ещё? Теннис, конечно. Финалы турниров в Канаде — у мужчин в Торонто, а у женщин в Монреале. Правда, начнутся они уже после полуночи. Также стартуют крупные соревнования в Цинциннати. Поболеть будет за кого, россияне выйдут на корт в первый же игровой день.



В мужском одиночном разряде Аслан Карацев встретится с хорватом Марином Чиличем. У женщин Дарья Касаткина сразится с Барборой Крейчиковой из Чехии, Екатерина Александрова — с американкой Дженнифер Брэйди, а Анастасия Павлюченкова — с Бернардой Пера, которая тоже представляет США.