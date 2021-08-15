«Вильярреал» — «Гранада». Прогноз: Унаи Эмери ещё не пришёл в себя после Суперкубка УЕФА

16 августа состоится матч первого тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Гранада». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на «Вильярреал» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех «Гранады» оценён экспертами в 6.30. А ставки на ничью принимаются за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Вильярреал» — «Гранада» 16 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Вильярреал» — «Гранада» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. А поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Вильярреал» — «Гранада» (16.08.2021)

Новый сезон чемпионата Испании открылся в минувшую пятницу, следом в бой бросились представители топ-4. Программа первого тура завершится только в понедельник двумя матчами. Среди прочих сойдутся «Вильярреал» и «Гранада», свисток арбитра раздастся в 21:00 мск.

«Жёлтая субмарина» отвратительно провела предсезонную подготовку, не одержав ни одной победы в шести контрольных встречах. Да, можно сделать определённую скидку на уровень соперников, который оказался более чем солидным. Тут, например, «Лидс Юнайтед», «Лестер», «Марсель» и «Лион». Однако это мало оправдывает подопечных Унаи Эмери, которые показывали откровенно бледный футбол.

Успел «Вильярреал» провести и первый официальный матч в сезоне. Тоже проиграл. Да, в серии пенальти, да в соперниках был «Челси», но тем не менее — в минувшую среду испанцы были в шаге от завоевания Суперкубка Европы. Неуверенная игра игра в атаке, плохая реализация, два сейва Кепы в серии пенальти — в общем, не сложилось.

«Гранада» этим летом также провела шесть товарищеских игр, однако результаты оказались гораздо приятнее. Четыре победы и лишь одна ничья. Безусловно, уровень соперников «насридов» был существенно ниже, однако вкус побед даже над «Малагой» и «Борнмутом» явно должен вдохновить испанских футболистов перед стартом сезона.

В минувшем сезоне «Вильярреал» и «Гранада» играли друг с другом дважды. Если на выезде «субмарина» оформила разгром со счётом 3:0, то дома пришлось довольствоваться ничейным результатом — 2:2. Если же брать пять последних очных встреч, которые уложились в четыре года, то здесь преимущество «Вильярреала» серьёзнее — три победы при двух ничьих.

Особой трансферной активностью клубы летом не отметились. Из приобретений «Гранады», впрочем, стоит выделить опытного форварда Карлоса Бакку, который в прошлом сезоне выступал как раз за «Вильярреал». Впрочем, непосредственно играл он крайне мало, что и привело к смене команды. На новом месте колумбиец наверняка пригодится, конкуренция тут скромнее.

Что касается действующего обладателя лиги Европы, то он заполучил Хуана Фойта из «Тоттенхэма» и Булайе Диа из «Реймса». Последний должен усилить группу атаки. Хотя статус Жерара Морено сомнению не подлежит. Форвард сборной Испании недавно продлил контракт с клубом. И вполне может побороться за титул лучшего бомбардира Ла Лиги.

Откровенно плохо проведённое лето вряд ли вселит в игроков «Вильярреала» уверенность на старте сезона. «Гранада» же, напротив, выглядит внушительно и готова забирать очки у более грозного соперника. Всё же представительство в сборных у хозяев оказалось существенным, а потому сразу для нескольких ключевых исполнителей предсезонка получилась скомканной.

Это, в свою очередь, повышает шансы гостей. Брать ли классические Х2 — вопрос вкуса. Потенциальный выигрыш впечатляет, хотя риск заметный. Перестрахуемся плюсовой форой на гостей. Букмекеры предлагают взять Ф2 (+1) за 1.94. При минимальной победе фаворита деньги вернутся.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Гранада» 16 августа 2021 года

Кажется, стартовавший чемпионат Испании будет полон сюрпризов. Уж слишком сильно изменился расклад сил после ухода Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Средние клубы обязаны подтянуться к топам, поэтому удачная игра «Гранады» с «Вильярреалом» даже не будет воспринята как сенсация. Состав у гостей добротный, а у хозяев летом сразу несколько исполнителей получили солидную нагрузку в сборных.

Ставка: победа «Гранады» с форой (+1) за 1.94.