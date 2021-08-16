«Сочи» — «Химки», Карацев с Касаткиной в США и другие матчи: что смотреть 16 августа

2021 год набрал сумасшедшие обороты. Наступил последний месяц лета, Олимпийские игры в Токио остались позади. Зато европейского футбола с каждым днём всё больше. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 16 августа.

На что ставить в футболе 16 августа

Родной чемпионат России разгоняется. Три тура Российской Премьер-Лиги завершено, четвёртый выбрался на финишную прямую. Семь матчей позади, на понедельник остался ещё один. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Уже по традиции на десерт осталась игра с участием «Сочи». Соперник добротный — «Химки». Южане в четверг провели на поле 120 минут в Белграде, но всё же вылетели из Лиги конференций. На перелёт из Белграда, восстановление и подготовку имелось трое суток. А ведь возможности для ротации у Владимира Федотова довольно скромные.



В чемпионате Испании завершается первый тур. Осталось два матча. В 21:00 «Вильярреал» начнёт выяснять отношения с «Гранадой». Подопечные Унаи Эмери не смогли взять Суперкубок УЕФА, теперь надо переключаться на внутреннее первенство. Ещё через два часа придёт время «Эльче» и «Атлетика» из Бильбао.



В Италии подходит к концу первый раунд Кубка страны. На сегодня запланировано четыре встречи. Вывески откровенно скучные. Ничего веселее битв «Кротоне» — «Брешия» (18:45) и «Болонья» — «Тернана» (19:00) нет. Турнир реформировали, клубы посерьёзнее вступят в борьбу на следующих стадиях.



А вот в Португалии завершается уже второй тур Примейры. Гранды отстрелялись накануне, на понедельник остались две игры. «Боавишта» сразится с «Пасуш де Феррейра» (21:00), а «Белененсеш» — с «Маритиму» (23:15).

Кроме того, можно поставить на целую россыпь менее популярных лиг. Играют в чемпионатах Украины, Сербии, Дании, Швеции, Румынии, Финляндии. А ведь есть ещё французская Лига 2, испанская Сегунда, первый дивизион Нидерландов и родная ФНЛ-2.

На что ещё ставить 16 августа

Во-первых, есть кое-что для любителей хоккея. Ведь до старта регулярного чемпионата КХЛ осталось чуть больше двух недель. Контрольную встречу проведут московское «Динамо» и «Адмирал» из Владивостока, начало — в 13:00 мск.

Ну и теннис, конечно. С турнирами в Канаде покончено, пора перебираться в США. Стартуют крупные соревнования в Цинциннати. В мужском одиночном разряде Аслан Карацев встретится с хорватом Марином Чиличем. Остальные россияне начнут борьбу со второго круга.



Есть и ещё несколько любопытных противостояний. Например, Григор Димитров сыграет с Роберто Баутиста-Агутом, Даниэль Эванс — с Диего Шварцманом, Мартон Фучович — с Феликсом Оже-Альяссимом, а Фабио Фоньини — с Николозом Басилашвили. Для первого раунда вполне неплохо.



У женщин Дарья Касаткина сразится с Барборой Крейчиковой из Чехии, Екатерина Александрова — с американкой Дженнифер Брэйди, а Анастасия Павлюченкова — с Бернардой Пера, которая тоже представляет США. Также выделим матч Петры Квитовой и Мэдисон Кис.