«Ман Сити» — фаворит АПЛ, но «Челси», «Ливерпуль» и «МЮ» готовы снять Гвардиолу с трона

В минувшие выходные произошло долгожданное событие для миллионов любителей футбола по всему миру: стартовал новый сезон английской Премьер-лиги! И в первом же туре главный фаворит — «Манчестер Сити» — потерпел поражение от перестраивающегося «Тоттенхэма». Что теперь, в «горожан» больше не нужно верить? Изучаем расклады букмекеров.

«Сити» — фаворит, но аппетиты умерены

Да, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» не оставил никому шансов. Да, в межсезонье команда подписала Джека Грилиша, тем самым сделав состав ещё более звёздным. Но уже в первом туре сказались отсутствие сыгранности и полноценной предсезонки, ведь практически все лидеры были заняты летом. Кто на Евро-2020, кто на Олимпиаде. «Тоттенхэм» победил даже без Гарри Кейна. И это приличный удар по амбициям Пепа Гвардиолы. Конечно, «горожане» наберут ход, но сколько потребуется времени на это? Как бы поезд не ушёл слишком далеко. Сейчас букмекеры предлагают коэффициент 2.20 на чемпионство «Сити». Ближайшие туры покажут многое.



Главным конкурентом Гвардиолы и компании считают «Челси». Томас Тухель отобрал у «Сити» победу в Лиге чемпионов, а на днях добавил к своим трофеям Суперкубок Европы. Самое главное — сейчас у немца есть огромный кредит доверия, он строит команду под свою модель. И пока получается отлично. Стартовали синие с уверенной победы над «Кристал Пэлас» 3:0. Коэффициент на чемпионство — 4.50.



За 5.50 можно сделать ставку на «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа в межсезонье не взрывала трансферных рынков, сосредоточившись на собственном футболе. Старт вышел хорошим — победа 3:0 на выезде над «Норвичем». Ну а дальше будет видно. Главное для команды Клоппа — избежать эпидемии травм, в прошлом сезоне именно она оставила команду практически без обороны.



Шансы «МЮ» аналитики оценивают коэффициентом 7.00. Уле-Гуннар Сульшер и его подопечные начали сезон с разгрома «Лидса». В межсезонье команда усилила как оборону, так и атаку: из «Реала» пришёл Рафаэль Варан, а из «Боруссии» подписали Джейдона Санчо. У манкунианцев очень симпатичный состав, весь вопрос — хватит ли их на дистанцию всего чемпионата. Пока букмекеры подходят к их шансам с осторожностью, но стоит развить удачный старт, как котировки обрушатся. Будем наблюдать.



Далее идут «Тоттенхэм» (40.00) и «Лестер» (55.00). Главная задача «шпор» — сохранить в составе Гарри Кейна, которого очень хочет «Манчестер Сити». Очную встречу этих команд в 1-м туре капитан сборной Англии пропустил. «Тоттенхэм» победил — так, может, и не уезжать к Гвардиоле? Прямо сейчас кажется, что Кейн всё же останется в своей команде, подняв шансы «шпор». «Лестер» же, как и всегда, будет биться, стараться, но класс этой команды всё же ниже, а обойма игроков уже, чем у других претендентов.



Отдельно стоит сказать про «Арсенал»: у команды Микеля Артеты проблемы, кажется, «канониры» переходят в разряд середняков. Поражение от «Брентфорда» в первом туре (0:2) кричит о том, что нужно усиливаться. Пока же шансы лондонцев оценивают коэффициентом 80.00.

«Норвичу» будет тяжело, но круг претендентов на вылет широкий

Конечно, принимают ставки и на то, кто вылетит в Чемпионшип по итогам сезона. Меньше всего шансов остаться букмекеры видят у «Норвича», поставить на вылет этой команды можно за 1.70. Даже с Теэму Пукки на острие и с Билли Гилмором в середине остаться в элите «канарейкам» будет очень сложно.



За 2.20 можно поставить на «Кристал Пэлас», который в элите давно, но всё время где-то рядом с зоной вылета. По мнению экспертов, этому будет положен конец. Впрочем, совсем рядом ещё «Бёрнли» и ещё один новичок — «Уотфорд». На эти команды можно поставить за 2.50. «Шершни», кстати, начали сезон с победы над «Астон Виллой», так что их, вероятно, рано списывать. Победил и «Брентфорд». Теперь на вылет этой команды принимают ставки с коэффициентом 3.40. Заявка на хороший сезон в элите!

Салах — фаворит, но Фернандеш забил уже 3

В бомбардирской гонке традиционно фаворит — Мохаммед Салах. Египтянин уже забил в первом туре один мяч, поставить на форварда «Ливерпуля» можно за 4.80. Тем более что статус Гарри Кейна пока непонятен. Правда, шансы английского бомбардира оценивают всё равно очень высоко — коэффициентом 5.00. Рядом с ним новичок «Челси» Ромело Лукаку, на него принимают ставки за 5.50.



А вот кто взял с места в карьер, так это игрок «МЮ» Бруну Фернандеш. Он уже забил 3 гола в ворота «Лидса» и лидирует в гонке бомбардиров. Шансы португальца удержаться в лидерах до конца сезона оценивают коэффициентом 9.00. Кажется, неплохой вариант?



Сезон АПЛ стартовал. Впереди ещё длинный путь из 37 матчей. Будем следить за изменениями в таблице и в букмекерских котировках. Удачных ставок!