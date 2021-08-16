«Боруссия Д» — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Мюллер опять оставят Дортмунд без трофея

Марко Розе и Юлиан Нагельсман сразятся за первый трофей у руля новых команд.

17 августа состоится матч Суперкубка Германии «Боруссия Дортмунд» — «Бавария». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Баварии»: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех «Боруссии» оценён экспертами в 2.88. А ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Германии «Боруссия Д» — «Бавария» 17 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Боруссия Дортмунд» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. А поставить на «обе забьют» можно за 1.40.

Анализ и прогноз матча Суперкубка Германии «Боруссия Д» — «Бавария» (17.08.2021)

Первый тур чемпионата Германии уже сыгран, однако победитель национального Суперкубка по-прежнему не определён. Иногда бывает и такое. Уже ставшее классикой немецкого футбола противостояние дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии» состоится во вторник в Дортмунде.

На протяжении последнего года два лучших немецких клуба последних лет пересекались трижды. Перевес явно не на стороне дортмундцев — все три матча завершились, пусть и боевыми, но победами «Баварии». Особенно показательной оказалась мартовская встреча Бундеслиги, в котором «Боруссия» вела со счётом 2:0 уже к 9-й минуте.

Дубль Эрлинга Холанда обеспечил мощный задел, но этого не хватило. Вечный чемпион Германии взялся за дело. Роберт Левандовски оформил хет-трик, ещё один мяч забил Леон Горецка. Итоговый результат — 4:2 в пользу мюнхенцев. Характер снова проявился — решающие голы состоялись на 88-й и 90-й минутах соответственно.

Копнув чуть глубже, можно ещё сильнее убедиться в силе «Баварии». Ведь в 10 последних очных встречах со «шмелями» добыто аж восемь побед. Предыдущий успех «Боруссии» случился в 2019 году. Что примечательно, тогда дортмундцы выиграли именно в матче за Суперкубок. Тогда чемпиона возглавлял Нико Ковач.

В текущем сезоне «Боруссия» провела два официальных матча. 7 августа подопечные Марко Розе одержали уверенную победу в Кубке Германии (3:0 с «Вехеном»), а неделю спустя успешно стартовали и в Бундеслиге (5:2 с «Айнтрахтом»). Эрлинг Холанд продолжает шокировать — у 21-летнего норвежца за 180 минут аж 5+2 по системе «гол+пас».

Бавария» провела пока лишь один официальный матч, поскольку игру Кубка перенесли из-за проблем у соперника. Получилось так себе. 1:1 с мёнхенгладбахской «Боруссией» в первом туре чемпионата Германии. Радует лишь то, что Роберт Левандовски продолжает забивать и в новом сезоне.

Большим преимуществом для дортмундцев мог бы стать фактор домашнего стадиона. Мог бы стать, но вряд ли станет, ведь последняя победа над мюнхенцами на «Сигнал Идуна Парк» датирована 2017 годом. С тех пор на собственной арене «шмели» дважды проиграли «Баварии» с разницей в один мяч.

Накануне очной встречи нельзя пройти мимо огромного количества травмированных в составах обеих сторон. Так, за «Баварию» не должны сыграть Лука Эрнандес, Бенжамен Павар и Корентен Толиссо. У «Боруссии» кадровых проблем ещё больше — на поле не выйдут Марсель Шмельцер, Матс Хуммельс, Тома Менье, Рафаэл Геррейру, Юлиан Брандт, Дан-Аксель Загаду.

Нет никакого смысла пытать удачу и ставить на успех хозяев — уж слишком большой перевес у «Баварии» по личным встречам и слишком много травм у «Боруссии». А вот попытаться словить успех гостей можно — пять из шести последних розыгрышей Суперкубка Германии завершались их победами.

Букмекеры дают на П2 2.21 — отличный вариант даже с учётом трудностей фаворита на старте сезона. Если же говорить о более надёжной ставке, то можно взять итоговую победу мюнхенцев. На успех чемпиона дают отличный коэффициент 1.74. Юлиану Нагельсману будет приятно взять первый трофей на новом месте ещё до конца лета.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Германии «Боруссия Д» — «Бавария» 17 августа 2021 года

Не самый удачный старт сезона в исполнении «Баварии» наверняка добавит мотивации футболистам. Благо что в последние время матчи с «Боруссией» складываются для мюнхенцев успешно. Кроме того, у хозяев очень много кадровых потерь. Потому не видим смысла мудрить. Действующий чемпион банально сильнее.

Ставка 1: победа «Баварии» в основное время за 2.21.

Ставка 2: итоговая победа «Баварии» за 1.74.