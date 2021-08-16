Людмила Самсонова — Виктория Азаренко. Прогноз: россиянка снова удивит гордость Беларуси

17 августа Людмила Самсонова и Виктория Азаренко сыграют в матче первого круга соревнований категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Азаренко — коэффициент на её победу составляет 1.42. На успех Самсоновой можно поставить за 2.73.

Коэффициенты букмекеров на матч Людмила Самсонова — Виктория Азаренко 17 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Людмила Самсонова — Виктория Азаренко получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.84, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 2.01. Ставки на третий сет принимаются за 2.55.

Анализ матча турнира в Цинциннати Людмила Самсонова — Виктория Азаренко (17.08.2021)

Едва в Монреале успел завершиться престижнейший Rogers Cup, как в Цинциннати стартует другой турнир категории WTA-1000 — Western & Southern Open. На него заявлены сразу пять россиянок, однако самую интересную соперницу на старте получила Людмила Самсонова. Она померяется силами с опытнейшей Викторией Азаренко из Беларуси.

Людмила лишь недавно ворвалась в топ-50 мирового рейтинга WTA, поэтому большим количеством матчей с топ-теннисистками похвастать не готова. С Азаренко встречалась всего один раз, однако сумела обыграть титулованную представительницу Беларуси. Случилось это совсем недавно. Менее двух месяцев назад на травяном турнире в Берлине — уверенные 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

Говоря о выступлениях соперниц на североамериканской серии турниров, нельзя не отметить победу Самсоновой над Еленой Рыбакиной на старте Rogers Cup. Увы, уже во втором раунде она уступила Саре Соррибес-Тормо. В основную сетку турнира в Цинциннати Людмила попала не напрямую — пришлось сыграть два матча квалификации, где поочерёдно были обыграны соотечественницы. Пострадали Вера Звонарёва и Анна Блинкова.

Азаренко на североамериканском харде провела пока всего три матча. На турнире в Монреале Виктория одолела Сорану Кырстю и Марию Саккари, однако в четвертьфинале без особой борьбы проиграла соотечественнице Арине Соболенко (2:6, 4:6). Как бы то ни было, победа над Саккари, которая является 18-й ракеткой мира, говорит о достаточно солидной игровой форме экс первой ракетки мира.

Общая статистика в сезоне по игре на харде сопоставима. У Самсоновой 13 побед в 19 проведённых матчах, тогда как Азаренко выиграла семь встреч из 10 проведённых. Если же взять во внимание результаты на смежном покрытии с хардом (траве), то здесь и вовсе прослеживается доминирование россиянки — 10-1 против 6-2 у представительницы Беларуси.

Нельзя забывать и о том факте, что именно Азаренко является действующей чемпионкой соревнований в Цинциннати. Справедливости ради нужно напомнить, что в финале прошлогоднего розыгрыша она одержала победу без борьбы. Тогда японка Наоми Осака снялась с матча ещё до его начала.

Несмотря на то что Азаренко крайне комфортно себя чувствует на турнирах в США и в Цинциннати в частности, представительница России просто не имеет права отдавать предстоящий матч без борьбы. На быстром покрытии она чувствует себя комфортно, да и в Канаде на прошлой неделе показала себя достойно.

Состояние Азаренко вызывает кое-какие вопросы. Проверять ли лобовую победу Людмилы — дело вкуса. Коэффициент соблазнительный, но риск серьёзный. Зато букмекеры предлагают достаточно большую плюсовую фору на Самсонову, и этим предложением нельзя не воспользоваться. Без борьбы россиянка не отступит.

Ставки на матч в Цинциннати Людмила Самсонова — Виктория Азаренко 17 августа 2021 года

Матч с действующей чемпионкой соревнований должен прибавить российской теннисистке мотивации. А победа, которую Людмила одержала над Азаренко менее двух месяцев назад в Берлине, должна на корню уничтожить страх перед двукратной победительницей турниров «Большого шлема» из Беларуси. У Самсоновой имеются реальные шансы на выход во второй круг Western & Southern Open. А уж навязать борьбу ей точно по силам.

Ставка: победа Самсоновой с форой (+4.5) за 1.66.