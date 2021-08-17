«Боруссия» Д — «Бавария», «Монако» — «Шахтёр» и другие матчи. Что смотреть 17 августа

2021 год перевалил за свой экватор: начался август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: Олимпиада закончилась, зато набирает обороты клубный футбольный сезон. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 17 августа.
На что ставить в футболе 17 августа
В Германии сегодня разыграют Суперкубок страны. В нём по классике сыграют «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Кажется, мюнхенцы пока не на 100% готовы понимать требования нового наставника Юлиана Нагельсмана, так что у дортмундцев неплохие шансы.
В Лиге чемпионов стартует раунд плей-офф. Для нас самая интересная встреча — «Монако» — «Шахтёр». Александр Головин и компания сыграют с украинским клубом. У монегасков не задался старт в Лиге 1, да и украинцы в своём чемпионате идут с потерями, так что однозначно будет интересно. Кроме того, «Зальцбург» сыграет с «Брондбю», а «Шериф» — с загребским «Динамо». В Лиге Европы «Црвена Звезда» сразится с румынским ЧФР.
На что ставить в хоккее 17 августа
До старта сезона КХЛ ещё пара недель, команды активно готовятся и проводят товарищеские матчи, на них тоже можно поставить.
На что ещё ставить 17 августа
На этой неделе проходит крупный теннисный турнир в Цинциннати. Во вторник Аслан Карацев сыграет с Марином Чиличем. В женской сетке Екатерине Александровой будет противостоять Дженнифер Брэйди, Вероника Кудерметова сыграет с Ясмине Паолини, а Анастасия Павлюченкова — с Бернардой Пера. Людмиле Самсоновой предстоит сразиться с Викторией Азаренко.
В баскетболе пройдëт три матча первого квалификационного раунда чемпионата мира. Люксембург сыграет с Португалией, Словакия — со Швейцарией, а Дания — с Исландией. Кроме того, в НБА продолжаются матчи Летней лиги.
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