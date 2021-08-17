«Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз «Фонбет»: Холанд ошеломит вечного чемпиона Германии

Мюнхенцы сильнее всех в Германии, но на старте сезона проблем слишком много.

17 августа «Боруссия» (Дортмунд) на домашней арене «Сигнал Идуна Парк» примет «Баварию» в матче за Суперкубок Германии. Встреча в Дортмунде начнется в 21:30 мск. Сделать ставку на игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Боруссия» (Дортмунд)

Дортмундская «Боруссия» успешно завершила сезон-2020/2021, одержав восемь побед подряд во всех турнирах и попутно выиграв Кубок Германии. Не менее удачно «шмели» начали и нынешний сезон. В Кубке Германии был разгромлен «Веен» со счетом 3:0, а в первом туре Бундеслиги – «Айнтрахт» (5:2).

В потрясающей форме в начале сезона находится Эрлинг Холанд, форвард в двух официальных матчах забил пять голов и сделал две результативные передачи. Сдержать мощного норвежца — основная задача для обороны мюнхенцев.



В игре с «Айнтрахтом» «Боруссия» продемонстрировала эффективное взаимодействие в короткий пас между игроками атакующей группы. За счёт этого удавалось проводить острые контратаки, которые завершались ударами по воротам и голами. Вместе с тем у команды не всё так гладко в обороне из-за отсутствия целого ряда исполнителей основной обоймы.

Список кадровых потерь солидный. В предстоящем матче из-за травм не смогут принять участие защитники Хуммельс, Геррейро, Морей, Загаду и Шмельцер. А Тома Менье не сыграет из-за коронавируса. Марко Розе и его штабу придётся поломать голову.

В какой форме «Бавария»

Перед началом сезона «Бавария» неудачно провела товарищеские матчи. В четырёх встречах мюнхенцы не одержали ни одной победы при трёх поражениях. Команда в этих играх испытывала серьёзные проблемы в обороне, пропуская минимум два гола.

Игру в Кубке Германии перенесли из-за коронавируса в стане соперника. Без особого успеха для подопечных Нагельсмана сложился и стартовый тур Бундеслиги, в котором «Бавария» сыграла вничью (1:1) с мёнхенгладбахской «Боруссией». Мюнхенцы не выиграли в первом туре чемпионата впервые с сезона-2011/2012.

Проблемы в обороне усугубляются травмами защитников Эрнандеса и Павара. Под вопросом участие в игре Толиссо, который недавно переболел коронавирусом и приступил к тренировкам только на прошлой неделе. В то же время атака баварцев не потеряла своей мощи, а Роберт Левандовски начал сезон с забитого гола.

«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария»: статистика личных встреч

В последнее время очные встречи проходят с явным преимуществом «Баварии»: пять побед подряд. Однако Суперкубок – совершенно другая история. В нём в шести последних очных матчах «Боруссия» одержала три победы, «Бавария» – две, ещё одна встреча завершилась в основное время вничью 2:2.

В последней очной игре за Суперкубок на «Сигнал Идуна Парк» дортмундцы выиграли 2:0. Правда, было это ещё в 2019 году. Тогда мюнхенцев возглавлял Нико Ковач, который уже через несколько месяцев отправился в отставку.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария» 17 августа 2021 года

Ставка: победа «Боруссии» (Дортмунд) с форой (0) за 2.20 (Сделать ставку).

Предсезонные игры и первый тур Бундеслиги показали, что игроки «Баварии» и Юлиан Нагельсман пока только привыкают друг к другу. По-прежнему не отлажена игра в обороне, часто допускаются потери на своей половине. Паре центральных защитников Зюле – Юпамекано не хватает взаимопонимания. Они плохо страхуют друг друга и пропускают передачи за спины.



В матче за Суперкубок это может дорого обойтись мюнхенцам, учитывая скорость Холанда и его умение эффективно открываться за спину защитникам. В начале сезона преимущество в игровой форме явно на стороне «шмелей». Так когда, если не сейчас, прервать неудачную серию против соперника, который ещё находится в поисках своей игры?

Мы предлагаем сделать ставку на победу «Боруссии» с форой (0) с коэффициентом 2.20. Такое пари сыграло в трёх из шести последних очных игр команд на Суперкубок. Ещё в одном случае был возврат ставки.