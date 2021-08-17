«Зенит» потерял очки, но угрозы чемпионству нет. «Спартак» выбирается из кризиса?

В РПЛ позади уже 4-й тур, чемпионат набирает обороты. Первые очки потерял «Зенит», команда Сергея Семака сыграла довольно скучную ничью с «Локомотивом». Оступился и «Рубин»: казанцам после 120 минут борьбы с «Ракувом» не хватило сил, чтобы дожать «Крылья Советов». Проиграло «Динамо», а вот «Спартак» и ЦСКА, возможно, сделали первые шаги к выходу из кризиса. Посмотрим, что думают об этом букмекеры.

Одна ничья ничего не решает. «Зенит» будет чемпионом

Да, «Зенит» впервые не выиграл, но у команды Семака по-прежнему всё хорошо. Приехал Клаудиньо, скоро должен вернуться в строй Малком, а соперники не спешат воспользоваться осечками. Коэффициент на чемпионство «Зенита» практически не поменялся — 1.40. В Петербурге всё стабильно, особенно на фоне других клубов.



Шансы «Спартака» не поменялись, коэффициент на чемпионство красно-белых 11.00. Команда Руя Витории не слишком ярко, но всё-таки победила «Урал», так что можно сказать, «Спартак» оттолкнулся от дна. В туре оступились почти все лидеры, так что отрыв от «Зенита» сейчас 4 очка. Не так много, но вопрос в игре и внутриклубном спокойствии, а с этим у спартаковцев сейчас проблемы.



Шансы «Динамо» оценивают коэффициентом 15.00. Бело-голубые проиграли «Ахмату» 1:2, но на фоне других команда Сандро Шварца пока смотрится островком спокойствия и продуманной стратегии. С таким же коэффициентом можно поставить на «Локомотив», где Марко Николич продолжает выжимать максимум из своей короткой обоймы.



На «Рубин» можно поставить за 20.00. Команда Леонида Слуцкого вылетела из Лиги конференций и на этом фоне не смогла переиграть «Крылья Советов», но 10 очков есть 10 очков. Главная задача казанцев сейчас – разобраться со своими легионерами, в условиях текущего лимита их в команде слишком много. Также за 20.00 принимают ставки на «Краснодар» и ЦСКА. Эти клубы в 4-м туре победили, но говорить о том, что всё пришло в норму, как и в случае со «Спартаком», пока рано.

«Крылья» цепляются, но очков слишком мало

В ставках на вылет из РПЛ фаворит – «Крылья Советов». Самарцы набрали первое очко в Казани, играют неплохо, но обойма у Игоря Осинькина коротковата, да и ошибок совершается много. Рядом «Арсенал» и «Уфа», у которых 3 и 4 очка соответственно. Туляки совсем не впечатляют своей игрой, а клуб из Башкортостана имеет финансовые трудности, но выглядит довольно цельно. На «Нижний Новгород» можно поставить за 2.60: у команды Кержакова много проблем, но есть 7 очков в активе.



А вот в «Ростов» и «Урал», которые сейчас вместе с Самарой на дне таблицы, букмекеры верят. Поставить на вылет екатеринбуржцев можно за 6.00, а на команду Юрия Сёмина ставки пока вообще не принимают. Аналитики не сомневаются: ветерану тренерского цеха удастся вывести свой новый клуб из тяжелого старта чемпионата.

Дзюба на лавке – шанс для Азмуна и остальных

В гонке бомбардиров есть существенное изменение. Артём Дзюба остался в запасе во встрече с «Локомотивом», есть слухи о том, что форвард «Зенита» может покинуть клуб из-за разногласий с Сергеем Семаком. Букмекеры отреагировали: коэффициент на победу Дзюбы в споре снайперов вырос до 7.00. А фаворит по-прежнему Сердар Азмун, у иранца 4 гола, он, похоже, так никуда и не уедет, коэффициент на него сейчас 3.50.



Главный преследователь иранца сейчас – новичок РПЛ из «Краснодара» Джон Кордоба. Колумбиец уже забил 2 гола, у него много моментов в каждой игре, коэффициент на его победу 5.00. Спартаковцев Соболева и Ларссона оценили так же, как и Дзюбу – коэффициентом 7.00. К этой большой группе примкнул и Фёдор Смолов. Он успел отличиться дважды в этом сезоне, и, кажется, Марко Николич ему полностью доверяет. Будем следить дальше!



В 5-м туре, который пройдёт 21-22 августа, «Зенит» сыграет на выезде в Уфе, а «Спартак» — в Туле. ЦСКА принимает «Ахмат», «Динамо» едет в гости к «Уралу», а «Локомотив» и «Краснодар» встретятся в Москве. Следим за чемпионатом и букмекерскими коэффициентами. Удачных ставок!