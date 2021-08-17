Карен Хачанов — Феликс Оже-Альяссим. Прогноз: финалист Олимпиады разберётся с канадцем

18 августа Карен Хачанов — Феликс Оже-Альяссим сыграют в матче второго круга соревнований категории ATP-1000 в Цинциннати (США). Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Хачанову — коэффициент на его победу составляет 1.68. На успех Оже-Альяссима можно поставить за 2.19.

Коэффициенты букмекеров на матч Карен Хачанов — Феликс Оже-Альяссим 18 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Феликс Оже-Альяссим получится упорным: ставки на тотал больше 23.0 гейма принимаются за 1.84, тотал меньше 23.0 гейма оценён коэффициентом 2.01. Ставки на третий сет принимаются за 2.55.

Анализ матча турнира в Цинциннати Карен Хачанов — Феликс Оже-Альяссим (18.08.2021)

Плотность турниров в конце августа и начале сентября в ATP-туре всегда была крайне высокой. Несмотря на коронавирусные ограничения и Олимпиаду в Токио, не стал исключением и текущий сезон. Сразу же после завершения Rogers Cup в Канаде стартовал ещё один престижный турнир. Пора переезжать в США, а именно — в Цинциннати.

На мужские соревнования Western & Southern Open заявились сразу сразу четыре представителя России. Один из них уже успел одержать первую победу — Карен Хачанов уверенно и быстро обыграл Кевина Андерсона, пробившись во второй раунд. Следующим соперником уроженца Москвы станет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Хачанов и Оже-Альяссим играли друг с другом лишь однажды. В 1/8 финала Rogers Cup — 2019 очень тяжёлую победу всё же одержал россиянин — 6:7 (7), 7:5, 6:3. С тех пор, впрочем, в мужском туре многое поменялось — если тогда шестым сеяным канадского «Мастерса» был Карен, то сейчас уже Феликс является более рейтинговым теннисистом. В Цинциннати он получил 12-й номер посева.

Уже на Western & Southern Open каждый из теннисистов одержал по одной достаточно уверенной победе над не самыми простыми соперниками. На 6:2, 6:4 Хачанова в матче с Андерсоном Оже-Альяссим ответил солидными 7:6 (0), 6:3 с Мартоном Фучовичем. Первый сет получился нервным, но после провала на тай-брейке венгр просел.

В целом по сезону Карен и Феликс идут примерно одинаково. У канадца 26 побед при 16 поражениях (13-7 на харде), тогда как россиянин выиграл на три матча меньше при таком же количестве неудач (12-7 на харде). Другое дело, что во второй половине лета россиянин существенно прибавил. Сумел пробиться в 1/4 финала Уимблдона и финал теннисного олимпийского турнира в Токио.

Что касается Оже-Альяссима, то канадец в 2021 году может похвастаться удачными выступлениями разве что на траве: четвертьфинал Уимблдона, полуфинал турнира в Лондоне и финал в Штутгарте. На харде максимумом стал четвёртый круг Australian Open, где он проиграл Аслану Карацеву. Ещё был финал в Мельбурне, однако тот турнир сложно назвать престижным. Не самые топовые спортсмены в полутренировочном режиме готовились к австралийскому мэйджору.

Мало кто будет спорить с тем, что Хачанов в настоящее время ближе к оптимальной форме. Взять хотя бы последние пять матчей Оже-Альяссима, в которых он потерпел поражения от таких соперников, как Душан Лайович, Макс Пёрселл и Дженсон Бруксби. Кажется, и во встрече с Хачановым у него шансов немного.

При этом коэффициент на россиянина более чем привлекателен. На лобовую победу Карена дают крепкие 1.68. Это позволяет не усложнять, не пытаться угадывать дополнительные условия. Разгрома не ждём, но шансы на успех у россиянина заметно выше. Он набрал хороший ход и практически не допускает провалов.

Ставки на матч в Цинциннати Карен Хачанов — Феликс Оже-Альяссим 18 августа 2021 года

У Хачанова уже есть опыт победы над Оже-Альяссимом, поэтому на предстоящий матч он должен выходить с полной уверенностью в себе. Канадца сложно назвать стабильным игроком, поэтому даже с учётом более высокого номера в рейтинге он идёт у букмекеров андердогом. Это вполне логично: россиянин в последние месяцы набрал отличную форму и выглядит солидно.

Ставка: победа Хачанова за 1.68.