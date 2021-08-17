Даниил Медведев — Маккензи Макдональд. Прогноз: первая ракетка России разнесёт американца

18 августа Даниил Медведев — Маккензи Макдональд сыграют в матче второго круга соревнований категории ATP-1000 в Цинциннати (США). Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Медведеву — коэффициент на его победу составляет 1.06. На успех Макдональда можно поставить за 9.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Маккензи Макдональд 18 августа 2021 года

Аналитики не считают, что матч Даниил Медведев — Маккензи Макдональд получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.74, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 2.02. Ставки на третий сет принимаются за 4.00.

Анализ матча турнира в Цинциннати Даниил Медведев — Маккензи Макдональд (18.08.2021)

Плотность турниров этим летом очень и очень высока. В августе после некоторого затишья один за другим проходят престижные «Мастерсы», а вершиной североамериканской серии станет всеми ожидаемый US Open. Всю третью неделю текущего месяца спортсмены будут соревноваться за главный трофей Western & Southern Open в Цинциннати.

На турнир заявлены сразу четыре представителя России, и самым рейтинговым из них, конечно же, является Даниил Медведев. Уроженец Москвы получил первый номер посева, что дало возможность отдохнуть после титула в Канаде и стартовать сразу со второго раунда. Первым соперником станет местный теннисист Маккензи Макдональд.

Медведев и Макдональд играли друг с другом четырежды, при этом американцу ни разу не удалось взять у первой ракетки России даже партии. Предыдущий матч случился в середине февраля, когда Даниил одержал уверенную победу на Открытом чемпионате Австралии. Отдал всего девять геймов. 6:4, 6:2, 6:3. Затрачено ровно столько сил, сколько было нужно для комфортного успеха.

Особенности правил подсчёта рейтинговых очков таковы, что в связи с пандемией коронавируса и последующими изменениями в скоринге в конце нынешнего сезона Даниил обязан защищать неприлично большое количество баллов. С этим он уже начал справляться, уверенно выиграв турнир в Торонто. На очереди ещё один «Мастерс», но уже в Цинциннати.

Несомненным подспорьем для очередного большого трофея в копилку Даниила можно считать отсутствие на турнире представителей «Большой тройки» — впервые с 2011 года в Цинциннати не сыграют ни Новак Джокович, ни Рафаэль Надаль, ни Роджер Федерер. Второй номер посева получил грек Стефанос Циципас, а это именно тот теннисист, которого Медведев обыгрывает на регулярной основе.

В пяти победных матчах на Rogers Cup Даниил отдал всего две партии — Александру Бублику и Хуберту Хуркачу. Макдональд же выбыл из соревнований в Торонто после первого же раунда — поражение от одиозного Бенуа Пэра, который в основном валяет дурака на корте, а не играет в теннис. До этого было поражение от Янника Синнера в Вашингтоне… Не самый лучший багаж перед битвой со второй ракеткой мира.

Даниил Медведев небезосновательно считается у букмекеров главным фаворитом Western & Southern Open. И свой статус необходимо оправдывать с первых же матчей на турнире. Очередная уверенная победа россиянина смотрится более чем отчётливо. Разница в классе, прямо скажем, ощутима. История противостояния наглядно это иллюстрирует.

Потому не стоит стесняться — приличная минусовая фора в данном случае должна заходить без особых проблем. Коэффициент на лобовую победу фаворита совсем смешной, даже успех Даниила в двух сетах сгодится в лучшем случае для экспресса. Альтернатива — общий тотал меньше по геймам. Вряд ли мы увидим серьёзную борьбу. Время на отдых и подготовку после Торонто у Медведева имелось.

Ставки на матч в Цинциннати Даниил Медведев — Маккензи Макдональд 18 августа 2021 года

Лишь в одном из четырёх матчей с Медведевым американский теннисист пробил фору (+5 гейма). Почему же расклад должен измениться в ситуации, когда очки Даниилу необходимы как воздух и он пребывает в великолепной форме? Победа уроженца Москвы будет быстрой и лёгкой. Разница в классе вопросов не вызывает.

Ставка: победа Медведева с форой (-5) по геймам за 1.87.