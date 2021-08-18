«Бенфика» — ПСВ, Медведев в Цинциннати и другие события. Что смотреть 18 августа

2021 год перевалил за свой экватор: начался август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: Олимпиада закончилась, зато набирает обороты клубный футбольный сезон. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 18 августа.

На что ставить в футболе 18 августа

Продолжается квалификация Лиги чемпионов. Здесь мог бы играть «Спартак», но «Бенфика» была сильнее, и теперь португальцы сыграют с голландским ПСВ. Кроме того, «Мальмё» примет «Лудогорец», а «Янг Бойз» — «Ференцварош».

Любопытный матч в квалификации Лиги Европы – «Селтик» на своём поле принимает АЗ из Алкмаара. В чемпионате Украины киевское «Динамо» сыграет с клубом «Ингулец», а в английском Чемпионшипе запланировано сразу пять матчей.

На что ставить в хоккее 18 августа

До старта сезона КХЛ ещё пара недель, команды активно готовятся и проводят товарищеские матчи, на них тоже можно поставить.

На что ещё ставить 18 августа

На этой неделе проходит крупный теннисный турнир в Цинциннати. В среду Даниил Медведев сыграет с американцем Маккензи Макдональдом, а Карену Хачанову предстоит встреча с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

В баскетболе пройдут три матча первого квалификационного раунда чемпионата мира. Северная Македония сыграет со Словакией, Швеция — с Люксембургом, а Черногория — с Данией. Кроме того, в НБА продолжаются матчи Летней лиги.

Стартует чемпионат Европы по волейболу. Сборная России вступит в борьбу только 20 августа, а сегодня нас ждут две встречи: Болгария — Греция и Румыния — Турция.