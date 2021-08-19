Еврокубки в футболе, теннис в Цинциннати и другие турниры. Что смотреть 19 августа

2021 год перевалил за свой экватор: начался август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: Олимпиада закончилась, зато набирает обороты клубный футбольный сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 19 августа.

На что ставить в футболе 19 августа

Квалификация еврокубков в самом разгаре. Сегодня множество матчей в отборах Лиги Европы и Лиги конференций. И если в первом турнире наши клубы вступят в борьбу позже, то в Лиге конференций России ждать уже ничего не приходится. «Сочи» и «Рубин» проиграли и выбыли из борьбы. Их обидчики — «Партизан» и «Ракув» — сыграют с «Санта Кларой» и «Гентом» соответственно. Громких вывесок сегодня нет, но матчей действительно много, выбор большой. Можно выделить матч «Тоттенхэма», который без Гарри Кейна сыграет с португальским «Пасушем де Феррейрой».

На что ставить в хоккее 19 августа

До старта сезона КХЛ ещё пара недель, команды активно готовятся и проводят товарищеские матчи, на них тоже можно поставить.

На что ещё ставить 19 августа

На этой неделе проходит крупный теннисный турнир в Цинциннати — лучшие игроки мира, в том числе и россияне, готовятся к US Open. Кроме того, проходят челленджеры в немецком Люденшайде и итальянской Вероне.

В НБА продолжаются матчи Летней лиги. Клубы смотрят на потенциальных новичков и определяются с составами на начало сезона.

Второй день на чемпионате Европы по волейболу среди женщин. Сборная России вступит в борьбу только завтра, а сегодня шесть матчей. Выделим матч Германии и Польши, а также встречу сборной Украины с командой Нидерландов.