«РБ Лейпциг» — «Штутгарт». Прогноз: Нагельсман в «Баварии», «быки» — в кризисе

20 августа состоится матч второго тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Штутгарт». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на «РБ Лейпциг» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех «Штутгарта» оценён экспертами в 6.30. А ставки на ничью принимаются за 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Штутгарт» 20 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «РБ Лейпциг» — «Штутгарт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. А поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз матча чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Штутгарт» (20.08.2021)

Большой немецкий футбол постепенно выходит из отпуска. На минувшей неделе состоялся первый тур Бундеслиги, а следом определился обладатель Суперкубка Германии. Обошлось без сюрпризов, трофей достался «Баварии». Уже завтра, 20 августа, стартует программа второго тура чемпионата Германии.

Раньше всех на поле выйдут вице-чемпион прошлого розыгрыша Бундеслиги и внезапный лидер турнирной таблицы. «РБ Лейпциг» примет на собственном стадионе «Штутгарт». Впрочем, переоценивать значимость таблицы нет никакого смысла, ведь позади всего один тур. Как бы то ни было, встреча обещает получиться яркой.

Достаточно скромные «швабы», ещё совсем недавно выступавшие во второй Бундеслиге, впервые за долгое время стали лидером чемпионата Германии. Впрочем, тут нужно сделать скидку на календарь. Подопечным Пеллегрино Матараццо на старте пришлось играть с новичками элитного дивизиона «Гройтер Фюртом». Проблем не возникло. Как итог — 5:1. Всё это без удалений, играли в равных составах все 90 минут.

А вот «Лейпциг» удачным стартом сезона похвастаться точно не может. Даже наоборот. В первом туре «быки» неожиданно уступили «Майнцу» (0:1) и оказались на 14-й строчке турнирной таблицы. Во время предсезонки результаты тоже были так себе, но с учётом смены тренера это абсолютно ожидаемо.

Очевидно, что уход Юлиана Нагельсмана в «Баварию» стал серьёзным ударом по растущему клубу. Его место занял Джесси Марш. Понятно, что новому наставнику требуется время. Предсезонка получилась скомканной и усечённой из-за Евро-2020. Деваться некуда, только нагонять уже по ходу соревновательного периода.

Если говорить о кадровых проблемах сторор, то вполне можно назвать их чудовищными. Если за «Лейпциг» не смогут сыграть Адемола Лукман, Бенджамин Хенрихс, Александр Сёрлот и Марцель Хальстенберг, то главный тренер гостей не сможет рассчитывать сразу на 12 игроков! Да, такие потери не помешали «швабам» одержать уверенную победу неделю назад, но теперь уровень оппозиции окажется принципиально иным.

Безвыигрышная серия «Лейпцига» в Бундеслиге насчитывает уже четыре матча (одна ничья и три поражения). Впрочем, она растянулась на два сезона и двух тренеров. В то же время «Штутгарт» по итогам минувшего первенства стал пятым по результатам на выезде. Не самые приятные новости для поклонников «быков».

Большое количество кадровых проблем в составах обеих команд несколько нивелирует преимущество «Лейпцига» в уровне футболистов. Неплохая игровая форма гостей и спорное состояние РБЛ намекает на большие проблемы для фаворита. Букмекеры по-прежнему излишне верят в успех хозяев и, как кажется, делают это зря.

Проверять Х2 не рискнём, хотя коэффициент соблазнительный и сюрпризы тут вполне возможны. Линия позволяет подстраховаться и взять Ф2 (+1.5) за 1.65. То есть нас устроит даже победа «Лейпцига» с разницей в один мяч. Надёжное предложение.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Штутгарт» 20 августа 2021 года

Кажется, футболисты «Лейпцига» до сих пор не адаптировались к смене тренера. Уж слишком много для команды сделал Юлиан Нагельсман, перебравшийся летом в мюнхенскую «Баварию». Безусловно, результаты ещё придут, однако начало сезона для «быков» обещает быть непростым и матч со «Штутгартом» не должен стать исключением. Возьмём победу гостей с плюсовой форой.

Ставка: победа «Штутгарта» с форой (+1.5) за 1.65.