«ПСЖ» пока без Месси, «Лейпциг» — «Штутгарт» и другие матчи. Что смотреть 20 августа

2021 год перевалил за свой экватор: начался август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: Олимпиада закончилась, зато набирает обороты клубный футбольный сезон. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 20 августа.
На что ставить в футболе 20 августа
Главным матчем дня однозначно бы стала встреча «Бреста» и «ПСЖ» в Лиге 1, если бы за парижан дебютировал Лионель Месси. Но звёздный аргентинец пока не готов, поэтому, вероятно, сыграет только через неделю.
В его отсутствие статус центральной игры переходит к матчу Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Штутгарт». Команда Джесси Марша проиграла в первом туре «Майнцу» и горит желанием реабилитироваться. А вот «Штутгарт» стартовал с разгромной победы в матче с «Гройтер Фюртом».
В чемпионате Испании сыграют «Бетис» и «Кадис». В чемпионате ФНЛ «Текстильщик» примет вторую команду «Спартака».
На что ставить в хоккее 20 августа
До старта сезона КХЛ ещё пара недель, команды активно готовятся и проводят товарищеские матчи, на них тоже можно поставить.
На что ещё ставить 20 августа
На этой неделе проходит крупный теннисный турнир в Цинциннати – лучшие игроки мира, в том числе и россияне, готовятся к US Open. Ждём в четвертьфинале Даниила Медведева, россиянин вчера уверенно обыграл Григора Димитрова и движется к победе на втором соревновании подряд. Кроме того, проходят челленджеры в немецком Люденшайде и итальянской Вероне.
На волейбольном женском чемпионате Европы сразу 8 матчей. Сборная России в ослабленном составе стартует матчем со сборной Франции. В сравнении с олимпийским составом у Серджио Бузато нет сразу 5 игроков основы, но француженок наши девушки должны побеждать.
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