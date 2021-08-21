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«Локомотив» — «Краснодар», 22 августа 2021 года, прогноз и ставка на матч РПЛ, смотреть онлайн, прямая трансляция, эфир

«Локомотив» — «Краснодар». Прогноз: Смолов и Зе Луиш не пожалеют Гончаренко в Москве
Сергей Перемутов
«Локомотив» — «Краснодар»,. Прогноз на матч 22.08
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Гжегож Крыховяк впервые сыграет против своего бывшего клуба.

22 августа состоится матч 5-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Краснодара» оценён букмекерами коэффициентом 3.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 22 августа 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.93, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз матча 5-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» (22.08.2021)

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
22 августа 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар

Конец лета всё ближе, квалификация еврокубков вышла на финишную прямую. Отечественные клубы её уже покинули. Зато чемпионат России разгоняется. Четыре тура позади, участники растянулись по турнирной таблице. Теперь очки есть у каждого клуба, но и осечек никто не избежал.

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Программа пятого тура Российской Премьер-Лиги закроется в воскресенье, 22 августа, тремя матчами. Наиболее ранний стартует в 16:00 мск в Москве. «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» примет «Краснодар». Это центральная игра всего тура. Соперники находятся в турнирной таблице совсем рядом.

Москвичи пока не проигрывают. Восемь очков из 12 возможных, пятое место после четырёх туров. Начали с двух волевых побед. Оба раза пришлось потрудиться — с тульским «Арсеналом» (3:1) помогло удаление Артёма Сокола, три мяча состоялись после 80-й минуты. С ЦСКА (2:1) быстро отыгрались после углового и дожали во втором тайме. По делу.

А вот дальше пошли осечки. 1:1 в Уфе — вроде бы неудача. Но складывалось всё совсем тяжко. В конце первого тайма Дмитрий Баринов получил красную карточку, а Олег Иванов реализовал пенальти. В меньшинстве удалось отыграться благодаря дивному удару Виталия Лисаковича. На большее сил не хватило.

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И неделю назад обменялись голами с «Зенитом». Здесь расклад противоположный. Вроде бы ничья с действующим чемпионом — рабочий результат. Да только в большинстве играли почти весь второй тайм. И едва-едва спаслись, реализовав пенальти. Причём вдесятером сине-бело-голубые создали заметно больше.

И вот теперь дерби имени Гжегожа Крыховяка. Поляк уже провёл на новом месте две игры. Подопечные Виктора Гончаренко никак не могут обрести стабильность. Две победы и два поражения, седьмая строчка. Матвей Сафонов выглядел слабо и в прошлом туре уступил место Станиславу Агкацеву. Плюс несколько повреждений, новости о скором уходе Тони де Вильены после стычки с Владимиром Ильиным.

Пока «быки» умудряются придумать себе приключения даже там, где всё вроде бы получается. Например, едва не потеряли очки с тульским «Арсеналом». Играли гораздо лучше соперника, вели со счётом 3:1. Но Джон Кордоба (отлично, к слову, вписавшийся) не реализовал пенальти, а Евгений Луценко тут же сократил разницу до минимума. Ладно хоть три очка удержали.

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И всё же москвичи выглядят увереннее. Оборона, правда, не впечатляет. Но это понятно — без Ведрана Чорлуки в центре защиты открылась дыра. Плюс своё поле. В этом противостоянии родные стены имеют огромное значение. Достаточно сказать, что в восьми последних случаях домашний коллектив как минимум не проигрывал. И обязательно забивал.

В общем, П1 с нулевой форой за 1.83 смотрится хорошо. Альтернатива — 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 2.05. В Москве соперники не забивали совместными усилиями больше трёх мячей аж с 2013 года. Мы же предпочтём ставку на то, что железнодорожники откроют счёт. Логика предельно простая: они пропускали первыми во всех пяти официальных встречах сезона.

Пора бы исправляться. Благо что центр обороны у «Краснодара» по-прежнему проблемный, а чехарда на последнем рубеже точно не добавит команде уверенности. Первый гол в исполнении «Локо» идёт за 1.92, а гол «Локомотива» в первом тайме — за 2.02. Оба варианта хороши, выбор за вами.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 22 августа 2021 года

«Локомотив» забивает в каждом туре, но уже дважды потерял очки. Потому что сам усложняет себе жизнь. Железнодорожники пропускали первыми во всех пяти официальных матчах сезона. Пора бы прервать удивительную серию. Соперник подходящий: подопечные Виктора Гончаренко по-прежнему имеют проблемы в центре обороны, а замена Матвея Сафонова на Агкацева обернулась двумя пропущенными мячами от тульского «Арсенала».

Ставка: «Локомотив» откроет счёт за 1.92.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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