«Локомотив» — «Краснодар». Прогноз: Смолов и Зе Луиш не пожалеют Гончаренко в Москве

22 августа состоится матч 5-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Краснодара» оценён букмекерами коэффициентом 3.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 22 августа 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.93, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз матча 5-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» (22.08.2021)

Конец лета всё ближе, квалификация еврокубков вышла на финишную прямую. Отечественные клубы её уже покинули. Зато чемпионат России разгоняется. Четыре тура позади, участники растянулись по турнирной таблице. Теперь очки есть у каждого клуба, но и осечек никто не избежал.

Программа пятого тура Российской Премьер-Лиги закроется в воскресенье, 22 августа, тремя матчами. Наиболее ранний стартует в 16:00 мск в Москве. «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» примет «Краснодар». Это центральная игра всего тура. Соперники находятся в турнирной таблице совсем рядом.



Москвичи пока не проигрывают. Восемь очков из 12 возможных, пятое место после четырёх туров. Начали с двух волевых побед. Оба раза пришлось потрудиться — с тульским «Арсеналом» (3:1) помогло удаление Артёма Сокола, три мяча состоялись после 80-й минуты. С ЦСКА (2:1) быстро отыгрались после углового и дожали во втором тайме. По делу.



А вот дальше пошли осечки. 1:1 в Уфе — вроде бы неудача. Но складывалось всё совсем тяжко. В конце первого тайма Дмитрий Баринов получил красную карточку, а Олег Иванов реализовал пенальти. В меньшинстве удалось отыграться благодаря дивному удару Виталия Лисаковича. На большее сил не хватило.

И неделю назад обменялись голами с «Зенитом». Здесь расклад противоположный. Вроде бы ничья с действующим чемпионом — рабочий результат. Да только в большинстве играли почти весь второй тайм. И едва-едва спаслись, реализовав пенальти. Причём вдесятером сине-бело-голубые создали заметно больше.



И вот теперь дерби имени Гжегожа Крыховяка. Поляк уже провёл на новом месте две игры. Подопечные Виктора Гончаренко никак не могут обрести стабильность. Две победы и два поражения, седьмая строчка. Матвей Сафонов выглядел слабо и в прошлом туре уступил место Станиславу Агкацеву. Плюс несколько повреждений, новости о скором уходе Тони де Вильены после стычки с Владимиром Ильиным.



Пока «быки» умудряются придумать себе приключения даже там, где всё вроде бы получается. Например, едва не потеряли очки с тульским «Арсеналом». Играли гораздо лучше соперника, вели со счётом 3:1. Но Джон Кордоба (отлично, к слову, вписавшийся) не реализовал пенальти, а Евгений Луценко тут же сократил разницу до минимума. Ладно хоть три очка удержали.

И всё же москвичи выглядят увереннее. Оборона, правда, не впечатляет. Но это понятно — без Ведрана Чорлуки в центре защиты открылась дыра. Плюс своё поле. В этом противостоянии родные стены имеют огромное значение. Достаточно сказать, что в восьми последних случаях домашний коллектив как минимум не проигрывал. И обязательно забивал.



В общем, П1 с нулевой форой за 1.83 смотрится хорошо. Альтернатива — 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 2.05. В Москве соперники не забивали совместными усилиями больше трёх мячей аж с 2013 года. Мы же предпочтём ставку на то, что железнодорожники откроют счёт. Логика предельно простая: они пропускали первыми во всех пяти официальных встречах сезона.



Пора бы исправляться. Благо что центр обороны у «Краснодара» по-прежнему проблемный, а чехарда на последнем рубеже точно не добавит команде уверенности. Первый гол в исполнении «Локо» идёт за 1.92, а гол «Локомотива» в первом тайме — за 2.02. Оба варианта хороши, выбор за вами.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 22 августа 2021 года

«Локомотив» забивает в каждом туре, но уже дважды потерял очки. Потому что сам усложняет себе жизнь. Железнодорожники пропускали первыми во всех пяти официальных матчах сезона. Пора бы прервать удивительную серию. Соперник подходящий: подопечные Виктора Гончаренко по-прежнему имеют проблемы в центре обороны, а замена Матвея Сафонова на Агкацева обернулась двумя пропущенными мячами от тульского «Арсенала».



Ставка: «Локомотив» откроет счёт за 1.92.