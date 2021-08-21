Старт Серии А, очередной тур РПЛ и другие турниры. Что смотреть 21 августа

2021 год перевалил за свой экватор: начался август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: Олимпиада закончилась, зато набирает обороты клубный футбольный сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 21 августа.

На что ставить в футболе 21 августа

Футбольный сезон набирает обороты: сегодня стартует последний из топ-чемпионатов — итальянская Серия А. «Аталанта» Алексея Миранчука свой первый матч проведёт на выезде с «Торино». Возможно, это будущий клуб Самуэля Жиго. Кроме того, действующий чемпион – «Интер», потерявший кучу игроков, сыграет с «Дженоа», «Верона» примет «Сассуоло», а «Эмполи» — «Лацио».

Пятый тур стартует в РПЛ. В Туле «Арсенал» принимает «Спартак», «Уфа» будет стараться огорчить «Зенит», а «Урал» — «Динамо», хотя и есть слухи о больных коронавирусом в составе «шмелей». ЦСКА дома сыграет с «Ахматом», а «Крылья Советов» — с «Сочи».

В Англии «Ливерпуль» принимает «Бёрнли», а «Манчестер Сити» — «Норвич». В Германии «Байер» Андрея Лунёва сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией». В Испании Денис Черышев и «Валенсия» едут в гости к «Гранаде», а «Барселона», привыкающая к жизни без Лионеля Месси, сыграет с «Атлетиком».

Не будем забывать и о Франции. Здесь «Монако» Александра Головина постарается прервать серию неудач в поединке с «Лансом».

На что ставить в хоккее 21 августа

До старта сезона КХЛ ещё пара недель, команды активно готовятся и проводят товарищеские матчи, на них тоже можно поставить.

На что ещё ставить 21 августа

На этой неделе проходит крупный теннисный турнир в Цинциннати — лучшие игроки мира, в том числе и россияне, готовятся к US Open. Кроме того, проходят челленджеры в немецком Люденшайде и итальянской Вероне.

На волейбольном женском чемпионате Европы сразу 8 матчей. Правда, у сборной России сегодня выходной.