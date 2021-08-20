«Арсенал» — «Спартак». А хотят ли красно-белые в еврокубки?

За четыре тура «Спартак» забил всего три мяча. Не пора ли включаться?

21 августа состоится матч пятого тура чемпионата России «Арсенал» Тула — «Спартак». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Спартаку»: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех «Арсенала» оценён экспертами в 4.90. А ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Арсенал» — «Спартак» 21 августа 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Арсенал» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. А поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча чемпионата России «Арсенал» Тула — «Спартак» Москва (21.08.2021)

Очередной тур Российской Премьер-Лиги, очередной матч московского «Спартака», и в очередной раз мы имеем больше вопросов, нежели ответов. На этот раз столичный клуб отправится в Тулу, где встретится с местным «Арсеналом». Обе стороны явно не могут быть довольны стартом сезона.

В прошлом сезоне соперники играли друг с другом дважды, оба раза «Спартак» оказался сильнее. Впрочем, особого внимания на два результата с аналогичным счётом 2:1 обращать не стоит — в обоих случаях победа давалась красно-белым с заметным трудом. И теперь вряд ли будет иначе.

Что касается сезона нынешнего, то в нём обе команды стартовали откровенно плохо. Даже если опустить бесславный вылет москвичей из квалификации Лиги чемпионов от рук «Бенфики», пройти мимо провала в РПЛ нельзя. Две победы при двух поражениях в четырёх турах — явно не этого ожидало руководство, приглашая на должность главного тренера Руя Виторию.

И ладно бы речь шла про поражения от топовых команд лиги, но «Спартак» умудрился проиграть на своём поле «Нижнему Новгороду» (1:2). Кажется, этим всё сказано. Нельзя пройти мимо и катастрофической результативности — всего три забитых мяча в четырёх турах. Меньше забил лишь «Урал», идущий в турнирной таблице на последнем месте. И уже сменивший тренера.

Впрочем, у туляков дела обстоят даже хуже. Одна победа при трёх поражениях и промежуточное 13-е место в чемпионате России. «Арсенал» находится в зоне стыков, исправлять ситуацию нужно поскорее. С забитыми голами, тем не менее, проблем нет — в среднем больше одного за матч. Для представителя подвала таблицы показатель отличный. Совсем другое дело — голы пропущенные, которых у «оружейников» целых 10. А это худший результат в чемпионате.

Ещё одной проблемой «Спартака» на старте сезона остаются кадровые проблемы. По-прежнему травмирован Виктор Мозес, а вот Квинси Промес потихоньку приближается к возвращению на поле. Не стоит забывать и про отсутствие Павла Маслова, который предыдущий матч провёл ещё в начале мая. В то же время у Тулы с травмами ситуация гораздо приятнее.

Приезд «Спартака» всегда является особым событием, поэтому не стоит сомневаться в том, что тульская команда будет по-особенному настроена на ближайший матч. В «Арсенале» прекрасно знают о внешних и внутренних проблемах в стане красно-белых, поэтому и на поле футболисты «оружейников» вряд ли станут стесняться.

Плохая оборона «Арсенала» и откровенно бледное качество футбола в исполнении «Спартака» намекают нам на то, что команды как минимум обменяются забитыми мячами. В защите у красно-белых достаточно проблем, а Евгений Луценко неделю назад доказал, что по-прежнему способен на многое. Да и для нескольких футболистов со спартаковским прошлым (Гулиев, Пантелеев) это будет особая игра.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Арсенал» — «Спартак» 21 августа 2021 года

Безусловно, «Спартак» является фаворитом, но как много матчей мы увидели в последние годы, когда этот статус красно-белым лишь мешал? Кажется, в Туле москвичам будет очень тяжело даже с учётом откровенно неудачных результатов «Арсенала». Команды как минимум обменивались голами в трёх последних очных встречах, и предстоящая игра не должна стать исключением.

Ставка: обе забьют за 1.85.