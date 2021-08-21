«Рома» — «Фиорентина». С Кокориным всё ясно. Надежда только на Эльдора Шомуродова

22 августа «Рома» и «Фиорентина» сыграют в матче 1-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 21:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ромы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Фиорентины» оценён букмекерами коэффициентом 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Рома» — «Фиорентина»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 22 августа «Рома» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.68, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.13. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.00, на «обе забьют» — за 1.65.

Анализ и прогноз матча Серии А «Рома» — «Фиорентина» (22.08.2021)

Чемпионат Италии стартовал позже остальных ведущих европейских лиг. В эти выходные здесь проходит только первый тур, который растянется на три дня. Четыре матча состоятся в воскресенье, 22 августа. В Риме на стадионе «Олимпико» местная «Рома» сразится с «Фиорентиной», свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

Статистика очных встреч полностью на стороне хозяев. Четыре победы из четырёх возможных за два предыдущих сезона. Причём во всех случаях забивали как минимум два мяча. Правда, не пропустили только однажды. 2:1, 2:0, 2:1 и 4:1. Но для Серии А последних лет высокая результативность — это норма.

Римляне прошлый сезон провалили. Мечты о попадании в зону Лиги чемпионов быстро умерли. Больше того — не попали даже в Лигу Европы. Пришлось довольствоваться Лигой конференций. Главная новость — приход Жозе Моуринью на пост главного тренера. Карьера опытного португальца переживает непростые времена, однако предыдущий заход в Италию, как мы помним, выдался триумфальным.

«Волки» уже успели провести одну официальную встречу. В четверг одержали трудовую победу над крепким «Трабзонспором» в квалификации Лиги конференций (2:1). Сразу отметим, что качество футбола оказалось бледным. Ничья смотрелась бы куда справедливее, но убойная реализация всё перевесила. Путь к групповому этапу открыт.

Понятно, что показывать яркий атакующий футбол «Рома» пока не готова. Новый тренер, скомканная из-за Евро-2020 предсезонка. И кадровые перестановки. Ушёл не только Эдин Джеко, но и целый ряд исполнителей основной обоймы. Трансферы на вход более чем интересные. Причём не в одну линию: форварды Тэмми Абрахам и Эльдор Шомуродов, опытнейший вратарь Руй Патрисиу, уругвайский защитник Матиас Винья.

И всё же потребуется время, ждать стабильности в августе-сентябре смысла нет. Пока расклад рабочий: выиграть в Трабзоне — задача непростая, тем более на старте сезона. А календарь в Серии А более чем дружелюбный. В первых турах — сплошь середняки да аутсайдеры, никого мощнее «Сассуоло» и «Вероны» тут нет. Набирать очки и вкатываться можно даже без поставленной игры.

Но это чуть позже. Сейчас на повестке дня «Фиорентина». Которая постепенно падает всё ниже. Ни о каких еврокубках (а ведь всего 11 лет назад выходили в плей-офф Лиги чемпионов!) речи не идёт, в прошлом сезоне зона вылета оказалась заметно ближе. Франк Рибери ушёл, лучший бомбардир и просто лидер Душан Влахович сидит на чемоданах, в клубе натуральный бардак.

Наиболее яркая иллюстрация — ситуация с главным тренером. Летом договорились о назначении Дженнаро Гаттузо. Не прошло и месяца, как контракт расторгли. Освободившийся пост занял Винченцо Итальяно. В Италии его высоко оценивают, «Специя» в прошлом сезоне показывала современный футбол с давлением и бодрыми атаками. Стабильно цеплялась с фаворитами, в нескольких случаях даже набирала очки.

Вот только состав у «фиалок» разбалансирован, а времени практически не было. Скорее всего, команда будет добирать уже по ходу сезона. А на старте первенства внятного футбола не покажет. За спиной один официальный матч — 4:0 с «Козенцой» в стартовом раунде Кубка Италии. У Влаховича дубль, Кокорин остался в запасе. Похоже, статус россиянина при новом тренене никак не изменится.

У римлян прекрасен Эльдор Шомуродов. Экс-форвард «Ростова» забил в трёх предыдущих встречах. Справедливости ради, две из них были контрольными. Плюс гол в Трабзоне. Эдин Джеко ушёл, переход Тэмми Абрахама завершили совсем недавно. В ближайшее время шансы проявить себя у Шомуродова непременно будут. А с физическим состоянием, похоже, проблем нет.

Букмекеры по инерции ждут высокой результативности, что вызывает вопросы. Старт сезона, новые тренеры, кадровые изменения. Вряд ли игра получится содержательной. Потому пара-тройка голов (стандарты, озарения лидеров и индивидуальные ошибки) видится потолком. На тотал меньше 3 мяча предлагают добротный коэффициент 1.71. Варианты посмелее — лобовая ничья за 4.00 и тотал меньше 1 гола в первом тайме за 2.22.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Фиорентина» 22 августа 2021 года

Состав у римлян однозначно сильнее, плюс своё поле и серия из четырёх побед в очных встречах. Однако обе команды летом сменили тренеров, а предсезонка выдалась скомканной. Добавим сюда кадровые перестановки и малое количество времени на притирку. Пожалуй, содержательного футбола ожидать не стоит. Мы бы выбирали между тоталом меньше и лобовой ничьей. «Рома» пока не готова эффективно созидать.

Ставка: ничья за 4.00.