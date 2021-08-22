«Вест Хэм» — «Лестер». Прогноз: Дэвид Мойес сделает то, что не смог Гвардиола

23 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Лестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не видят фаворита: поставить на победу «Вест Хэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.66. Успех «Лестера» оценён букмекерами коэффициентом 2.76. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Лестер» 23 августа 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз матча 2-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Лестер» (23.08.2021)

На дворе конец лета, но грустить и скучать некогда. Ведь европейский футбол стремительно набирает обороты. Ведущие лиги потихоньку вернулись в строй. Особое внимание традиционно привлекает чемпионат Англии. Здесь добрались до второго тура. Он завершится 23 августа одним матчем.



Десерт состоится в Лондоне. «Вест Хэм» на стадионе «Олимпийский» встретится с «Лестер Сити», свисток арбитра раздастся в 22:00 мск. Вывеска более чем бодрая, ведь речь идёт о товарищах по несчастью. Оба клуба в минувшем сезоне показывали хорошие результаты и до последнего претендовали на попадание в зону Лиги чемпионов.



И всё же финишировали за пределами топ-4 АПЛ. «Лисы» остались пятыми, «молотобойцы» — шестыми. До замкнувшего четвёрку «Челси» не хватило одного и двух очков соответственно. Правда, сценарии получились разными. Лондонцы изначально уступали конкурентам по уровню исполнителей. Боролись как могли, немного не хватило.



А вот подопечные Брендана Роджерса долгое время шли в группе лидеров, а одно время даже находились неподалёку от лидера. А дальше — ставший уже классическим спад в завершающей части первенства. Три поражения в четырёх заключительных турах АПЛ. В том числе от «Ньюкасла» и «Тоттенхэма». А ведь счастье было так близко!



Старт сезона для соперников выдался успешным. «Вест Хэм» одержал волевую победу в гостях над «Ньюкасл Юнайтед» (2:4). Проигрывал со счётом 1:2 к перерыву, но хватку не ослабил и во втором тайме забил три мяча за 13 минут. От такого удара проблемные «сороки» не оправились. Особой интриги в концовке не было.



Похоже, функциональная подготовка у ВХЮ в полнейшем порядке. Достаточно сказать, что Дэвид Мойес неделю назад произвёл первую замену только на 88-й минуте. Стив Брюс, для сравнения, к тому моменту израсходовал все три. Для лондонцев физика очень важна, ведь их футбол завязан на движении, подборах и единоборствах.



«Лисы» успели провести две официальные встречи. Выжали максимум. Для начала обыграли «Манчестер Сити» (1:0) и забрали Суперкубок Англии. Единственный гол забили в концовке, не оставив сопернику времени на спасение. Справедливости ради чемпион Англии и до того ничего толком не создал.

А в первом туре АПЛ «Лестер» обыграл в родных стенах «Вулверхэмптон» со счётом 1:0 благодаря голу Джейми Варди незадолго до перерыва. Пара неприятных отрезков во втором тайме имелась, но итог вполне справедлив. Почти вся острота исходила от Адамы Траоре, а дальние удары и стандартные положения не сработали.



Букмекеры ждут высокой результативности, хотя есть сомнения. «Вест Хэм» неделю назад пропустил быстрый гол после первого же эпизода у своих ворот, что раскрыло игру. А «Лестер» пока выглядит более чем прагматично. Сдержал атаку «Ман Сити», не пропустил от «Вулверхэмптона». Соперники после прошлого сезона относятся друг к другу с уважением, раскрываться вряд ли станут.



Мы бы выбирали между тоталом меньше 2.5 гола за 2.05 и классической ставкой «обе забьют — нет» за 2.22. Ждём довольно напряжённую и нервную игру, в которой моментов окажется не так много. При желании можно проверить лобовую ничью, этот вариант доступен за 3.48.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Лестер» 23 августа 2021 года

Обе команды отлично начали сезон. «Лестер» выиграл Суперкубок Англии у «Манчестер Сити» и разобрался с «Вулверхэптоном», а лондонцы забили четыре мяча «Ньюкаслу». В прошлом первенстве соперники замкнули топ-6 и наверняка отнесутся друг к другу с уважением. Ждём довольно закрытого футбола. Атлетичные «молотобойцы» умеют находить голы на ровном месте, но подопечные Брендана Роджерса в августе облюбовали счёт 1:0. Тотал меньше в такой ситуации — самое оно.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.05.