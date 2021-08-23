«Динамо» и Смолов – лидеры РПЛ. Что об этом думают букмекеры

В РПЛ завершился пятый тур. «Зенит» неожиданно потерял очки в Уфе – ничья 1:1. Осечкой петербуржцев воспользовались динамовцы: бело-голубые не дали «Уралу» ни разу ударить даже в сторону своих ворот. Сами обстреляли весь каркас и один гол всё же забили. 1:0 – и в лидерах «Динамо»! Давайте разбираться, как на это отреагировали букмекеры.

«Динамо» приближается, но Питер чувствует себя уверенно

В пятом туре «Зенит» второй раз в сезоне потерял очки и утратил лидерство. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Динамо». Но впереди ещё 25 туров, и на дистанции петербуржцы наверняка возьмут своё. Так считают букмекеры. И коэффициент на победу зенитовцев остаётся мизерным для долгосрочного пари – 1.45.



А вот «Динамо» вышло в лидеры, и пока команда Сандро Шварца выглядит очень прилично и цельно. Да и деньги тратить на усиление бело-голубые готовы. Еврокубков в этом сезоне у динамовцев нет, поэтому, если темп удастся сохранить, то вполне можно навязать борьбу «Зениту». По крайней мере, коэффициент на чемпионство «Динамо» упал и составляет сейчас 13.00.



За такой же коэффициент можно сделать ставку на победу «Локомотива» или «Спартака». Марко Николич продолжает выжимать из своей команды 120%, вот и в пятом туре клуб одержал победу в матче с «Краснодаром». Другой вопрос, что особенной поддержки от руководства у серба нет, а усиление пока сомнительное. Но дела в «Локо» явно лучше, чем в «Спартаке», где и усиления нет, и коллектив выглядит потерянным. В Туле красно-белые на победу не наиграли и потеряли очередные 2 очка. А ведь календарь у спартаковцев на старте сезона был довольно лёгким.



ЦСКА обыграл «Ахмат» и идёт шестым. Уверенности в игре армейцев по-прежнему нет, но 3 очка есть 3 очка. В долгосрочной перспективе букмекеры в команду Алексея Березуцкого не особенно верят, коэффициент на чемпионство ЦСКА 15.00.



За 20.00 можно поставить на «Рубин» и «Краснодар». Казанцы в группе лидеров, но травмы Хвичи и Деспотовича серьёзно ударили по атакующему потенциалу команды Слуцкого. «Краснодар» же выглядит разобранным и явно недобирает очков. Уже поползли вопросы к Виктору Гончаренко, нужно срочно исправлять ситуацию.

Внизу вообще ничего непонятно!

Пятый тур вновь спутал все карты на рынке «Кто вылетит из РПЛ напрямую?». Сейчас букмекеры дают равный коэффициент на вылет «Арсенала», «Нижнего Новгорода» и «Урала». Туляки хоть и сыграли вничью со «Спартаком», звёзд с неба не хватают. Нижегородцы после яркого старта потихоньку сползают вниз, а «Урал», кажется, накрыла волна коронавируса.



Чуть выше шансы «Крыльев Советов» и «Уфы». Самарцы обыграли «Сочи» и поднялись на 14-е место, уфимцы и вовсе не проиграли «Зениту». Да и новости о спонсорах команду Алексея Стукалова не могут не радовать. На эти клубы можно поставить за 2.95.

Смолов рвётся к победе

В гонке бомбардиров фаворит по-прежнему Сердар Азмун, у которого 4 мяча на счету. На иранского зенитовца предлагают коэффициент 4.00. Но конкуренция растёт. Рядом колумбиец Джон Кордоба из «Краснодара», также забивший 4, и лидер гонки бомбардиров Фёдор Смолов, на его счету уже 5 забитых мячей. На этот дуэт можно поставить с коэффициентом 5.00. А вот шансы Александра Соболева, Артёма Дзюбы и Джордана Ларссона упали, на любого из этих трёх футболистов можно сделать ставку с коэффициентом 10.00. Неудивительно – на троих у них всего 1 гол, да и тот с пенальти, отличился Соболев. За 15.00 можно поставить на динамовца Даниила Фомина, который хоть и не форвард, но уже успел отличиться четыре раза на старте сезона.



6-й тур РПЛ пройдёт 26-27 августа. В центральном матче «Зенит» примет ЦСКА. «Динамо» сыграет с «Локомотивом», а «Спартак» примет «Сочи». В ещё одном любопытном противостоянии сразятся «Краснодар» и «Рубин». После этого тура нас ждёт пауза на матчи сборных, можно будет подводить первые букмекерские итоги, ведь позади будет уже 20% дистанции. Удачных ставок!