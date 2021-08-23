«Ференцварош» — «Янг Бойз». Прогноз: Роберт Мак останется без Лиги чемпионов

24 августа состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Янг Бойз». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Янг Бойз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех «Ференцвароша» оценён букмекерами коэффициентом 3.26. Поставить на ничью предлагают за 3.92.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Янг Бойз» 24.08.2021

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Янг Бойз» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.49.

«Ференцварош» — «Янг Бойз»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 24 августа 2021 года

Лето вышло на финишную прямую, уже через неделю наступит сентябрь. Впрочем, скучать некогда. Ведь европейский футбол развернулся во всём своём великолепии. Ведущие чемпионаты в строю, родная РПЛ тоже не даёт скучать. Подходит к концу квалификация еврокубков. Остались последние матчи.



На вторник, 24 августа, запланированы три ответные игры раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Все стартуют в 22:00 мск. Гвоздь программы очевиден. В Будапеште местный «Ференцварош» на стадионе «Гроупама Арена» примет «Янг Бойз». Неделю назад соперники закатили натуральный фейерверк.



Пять мячей за 90 минут, удаление ещё в середине первого тайма, нереализованный пенальти, отменённый гол. Было практически всё. На трибунах в Берне присутствовали около 16 тыс. человек. Они увидели победу своей команды. «Янг Бойз» выиграл со счётом 3:2, сделав огромный шаг к групповой стадии.



Отдельно отметим, что на игру назначена российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. От судей тут будет многое зависеть. На кону огромные призовые от УЕФА, которые очень важны для бюджетов каждого из клубов. А с эмоциями и желанием проблем не возникнет. Неделю назад это бросалось в глаза.



В 2020 году «Ференцварош» пробился в групповую стадию и едва не опередил киевское «Динамо». Однако главный тренер Сергей Ребров перебрался в ОАЭ. Состав остался на том же уровне, да только соперник по раунду плей-офф на этот раз опаснее. Тогда это был норвежский «Мольде», который удалось пройти только благодаря правилу гола на чужом поле (3:3, 0:0).



Теперь этот пункт отменили, придётся справляться своими силами. У команд достаточно общего. Стали чемпионами с огромным запасом, однако нынешний сезон начали не лучшим образом. Венгры набрали всего три очка в двух матчах и занимают 10-е место в таблице. Справедливости ради конкуренты провели на одну-две игры больше.



Швейцарцы разжились четырьмя очками в трёх встречах, это шестое место. Остальные провели на один матч больше. Дело в том, что соперники получили дополнительное время на восстановление. Они не выходили на поле неделю, чтобы лучше подготовиться к решающему сражению за групповую стадию ЛЧ. И должны быть свежими.

Своё поле — это серьёзный фактор, болельщиков на трибуны пустят. Беда в том, что в Швейцарии «Ференцварош» смотрелся хуже даже при численном большинстве. И едва-едва ушёл от разницы в два мяча, имея на одного игрока больше в течение часа с лишним! Владение в центре поля было, до реальной остроты доходило редко.



Букмекеры ждут высокой результативности, хотя не всё так очевидно. Дело в том, что в первой игре четыре мяча из пяти были забиты из-за пределов штрафной площади. Рассчитывать на такую же реализацию наивно. А разница в счёте минимальна. То есть раскрываться и рисковать раньше времени хозяевам необязательно. Для дополнительного времени хватит одного гола.



Потому мы бы выбирали между тоталом меньше 3.5 гола за 1.65 и ставкой «Ференцварош» не забьёт в первом тайме за 1.79. С созиданием у венгров так себе. Ждём довольно сдержанного футбола до перерыва, при котором большого количества моментов не возникнет. А вот дальше возможны варианты.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Янг Бойз» 24 августа 2021 года

В Швейцарии «Ференцварош» играл в большинстве с 65-й минуты, но всё равно не смог зацепиться. Проиграл со счётом 2:3, причём по делу. Впрочем, положение рабочее. Одного гола хватит для перехода в дополнительное время. Значит, рисковать и раскрываться раньше времени необязательно. Ждём аккуратного первого тайма.

Ставка: «Ференцварош» не забьёт в первом тайме за 1.79.