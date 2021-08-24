ПСВ — «Бенфика», «Ференцварош» — «Янг Бойз» и другие матчи. Что смотреть 24 августа

Лето-2021 вышло на финишную прямую, близок к концу август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: Олимпиада закончилась, набирает обороты клубный футбольный сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 24 августа.

На что ставить в футболе 24 августа

Главные матчи сегодня — в квалификации Лиги чемпионов. Самая статусная вывеска: ПСВ — «Бенфика». Голландский клуб провалил первый тайм в гостях, получил 0:2, но во втором игровом отрезке смог отыграть один гол. В итоге -1 перед домашней встречей, далеко не самый плохой результат.

Кроме того, «Лудогорец» постарается отыграть гандикап в 2 мяча у шведского «Мальмё», а «Ференцварош» — 1 у «Янг Бойз». Венграм должно быть очень обидно, они больше тайма играли в большинстве и не забили пенальти, но умудрились пропустить дважды. Один мяч в концовке встречи удалось отыграть, посмотрим, удастся ли спасти положение дома.

Кроме того, сегодня множество матчей в Кубке английской лиги, причём с участием клубов АПЛ.

На что ставить в хоккее 24 августа

До старта сезона КХЛ совсем немного, клубы проводят последние прикидки. На Кубке губернатора Челябинской области «Автомобилист» сыграет с «Локомотивом», а «Трактор» — с «Сибирью».

На что ещё ставить 24 августа

Стартует квалификация последнего турнира «Большого шлема» в этом году – US Open. Параллельно проходят турниры в Уинстон-Сейлеме, Чикаго и Кливленде. Дарья Касаткина сразится с Кэти Макнелли. На челленджере в Варшаве Андрей Кузнецов сыграет с представителем Норвегии Виктором Джурашовичем.

Четыре игры на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве. Оман сыграет с Сенегалом, Сальвадор — со Швейцарией, Уругвай — с Португалией, а завершит игровой день встреча Бразилии и Беларуси.

На волейбольном женском чемпионате Европы сразу 8 матчей. Правда, у сборной России сегодня выходной, пока команда Серджо Бузато идёт без поражений.