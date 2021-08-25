Молдавский клуб в шаге от лучшего результата в истории. Но хорваты попытаются сорвать праздник.

«Шахтёр» — «Монако», «Динамо» З — «Шериф» и другие матчи. Что смотреть 25 августа

Лето-2021 вышло на финишную прямую, близок к концу август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: Олимпиада закончилась, набирает обороты клубный футбольный сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 25 августа.

На что ставить в футболе 25 августа

Сегодня узнаем трёх последних участников группового этапа Лиги чемпионов. «Шахтёр» победил на выезде «Монако» 1:0 и уверенно себя чувствует перед ответной игрой. У команды Александра Головина явные проблемы — 3 поражения подряд. Может быть, прорвёт сейчас?

«Шериф» из Тирасполя в домашнем матче с загребским «Динамо» сотворил сенсацию, победа 3:0 и 90 минут от настоящей истории. Но хорваты из тех, кто может отыграть, команде Юрия Вернидуба в Загребе будет очень сложно.

В ещё одном матче «Брондбю» примет «Зальцбург», в Австрии хозяева победили 3:1.

Кроме того, в Кубке английской лиги «Вест Бромвич» сыграет с «Арсеналом», «Ньюкасл» — с «Бёрнли», а «Саутгемптон» на выезде сразится с «Ньюпортом» из четвёртого по счёту дивизиона.

На что ставить в хоккее 25 августа

До старта сезона КХЛ совсем немного, клубы проводят последние прикидки. На Кубке мэра Москвы «Витязь» сыграет со «Спартаком», а ЦСКА — с «Динамо». На турнире имени Николая Пучкова «Авангард» встретится с «Северсталью», а СКА — с «Торпедо».

Ну и не забываем про ЧМ-2021 у женщин. Сборная России сегодня встретится с Финляндией.

На что ещё ставить 25 августа

Продолжается квалификация последнего турнира «Большого шлема» в этом году — US Open. Камилла Рахимова встретится с Лизетт Кабрерой из Австралии, а Валерия Савиных — с Кристиной Плишковой. Параллельно проходят турниры в Уинстон-Сейлеме, Чикаго и Кливленде. Здесь мы увидим матч Веры Звонарёвой с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

На волейбольном женском чемпионате Европы сборная России после обидного поражения от Бельгии сыграет с одним из фаворитов — сборной Сербии. Пожелаем команде Серджо Бузато удачи.