«Зенит» — ЦСКА. Прогноз «Фонбет»: у красно-синих в Петербурге нет шансов

26 августа «Зенит» примет ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России. Встреча на «Газпром Арене» начнётся в 20:45 мск. Сделать ставку на центральную игру тура РПЛ можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Зенит»

«Зенит» начал защиту титула серией из трёх побед — над «Химками», «Ростовом» и «Краснодаром». В этих матчах команда здорово смотрелась в нападении, забивая в каждом случае не менее трёх голов. В самом начале сезона в Суперкубке петербуржцы отправили три безответных мяча в ворота «Локомотива». Железнодорожники явно затаили обиду и остановили крейсерский ход сине-бело-голубых в 4-м туре чемпионата, сыграв вничью 1:1.

Эта осечка оказалась не единственной для подопечных Семака. Гостевые встречи с «Уфой» в последние годы стали серьёзным испытанием для лидера нашего футбола: до прошлой субботы «Зенит» одержал лишь две победы в последних пяти очных играх в гостях. Потеряли очки петербуржцы и в этот раз, сыграв вничью 1:1.



Несмотря на проблемы в последних матчах, «Зенит» остаётся самым результативным клубом чемпионата с 12 голами, опережая по этому показателю «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар» на три мяча. Настоящую угрозу для обороны противников представляют Азмун и Ерохин, каждый из которых забил уже по четыре гола. Оба эффективно открываются в штрафной и выходят на ударные позиции, освобождаясь от опеки.

Кроме того, после возвращения с Олимпиады набирает форму Малком, который забил гол «Уфе». Бразилец крайне опасен при смещениях в центр и контратаках. Оздоев продолжает восстанавливаться от травмы колена и не сможет принять участие в матче. Как и в последней игре, на его позиции в центре полузащиты должен сыграть Вендел.

В какой форме ЦСКА

ЦСКА начал новый сезон в процессе перестройки. Алексей Березуцкий только осваивается в роли главного тренера, из-за чего неровная игра кажется вполне естественной. После победы 1:0 в стартовом туре над «Уфой» последовали два поражения от «Локомотива» и «Динамо» с одинаковым счётом 1:2. В последних двух матчах ЦСКА собрался и одержал две победы подряд: 3:1 над «Ростовом» и 2:0 над «Ахматом».

В новом сезоне лидером в нападении ЦСКА стал Эджуке, который забил два гола и сделал одну результативную передачу. Он не боится брать игру на себя, активно использует дриблинг (семь успешных обводок за матч) и может как самостоятельно завершить атаку, так и отдать острый пас.

Тем не менее к армейцам есть вопросы по качеству игры в атаке. Во встрече с «Ахматом» команда имела численное преимущество с 23-й минуты. Однако по-настоящему опасные моменты стали возникать только в последние полчаса на фоне усталости противника, который был вынужден почти весь матч провести в меньшинстве. Розыгрыш мяча в основном проходит в неспешном темпе, что позволяет перекрывать зоны соперникам с организованной защитой.

Из-за травмы Магнуссона позицию левого защитника приходится закрывать Облякову, которому не хватает оборонительных навыков. Он может как допустить подачу, так и остаться за спиной оппонента.

«Зенит» — ЦСКА: статистика личных встреч

В последнее время сине-бело-голубые имеют преимущество в личных встречах: девять побед при шести ничьих и одном поражении. Особенно удачно «Зенит» противостоял сопернику в последних пяти играх: четыре победы и одна ничья.

При этом в случае побед петербуржцы забивали не менее двух голов, а матч второго круга сезона-2019/2020 и вовсе завершился разгромом 4:0. Предыдущую победу над «Зенитом» красно-синие одержали ещё в 2018 году.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Зенит» — ЦСКА 26 августа 2021 года

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.95 (Сделать ставку).



В домашних играх «Зенит» всегда является безоговорочным фаворитом. В минувшем сезоне команда стала лидером РПЛ по количеству набранных очков на своём поле (40 из 45 возможных). Ситуация для гостей осложняется и неприятной статистикой личных встреч. К тому же три из четырёх последних голов в матчах ЦСКА с «Зенитом» забил Влашич, который сейчас не демонстрирует и половину своего потенциала из-за желания перейти в другой клуб.



«Зенит» по-прежнему обладает самой мощной атакой в РПЛ, являясь лидером не только по результативности, но и по показателю ожидаемых голов. Средний xG за матч в сезоне-2021/2022 составляет 2,08. Вряд ли в игре с ЦСКА Семак продолжит экспериментировать и выпустит Дзюбу, который сейчас находится в плохой форме. Азмун и Ерохин отлично действуют в паре, в чём смогли убедиться соперники в первых турах чемпионата.

В составе армейцев вызывает опасение и позиция левого защитника. Наверняка Малком будет раз за разом переигрывать Облякова и создаст немало опасных моментов. Нет сомнений, что после потерь очков в двух турах подряд «Зенит» будет мотивирован на исправление ситуации перед своими болельщиками. Мы предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1). Такое пари сыграло в двух из пяти последних очных встреч, ещё в двух случаях был возврат ставки.