«Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи. Что смотреть 26 августа

Лето-2021 вышло на финишную прямую, близок к концу август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: Олимпиада закончилась, набирает обороты клубный футбольный сезон. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 26 августа.

На что ставить в футболе 26 августа

Сегодня стартует 6-й тур РПЛ, который перенесли по просьбе Валерия Карпина, дабы сборная России могла лучше подготовиться к важным матчам отбора ЧМ-2022. Центральный матч в Санкт-Петербурге, «Зенит» принимает ЦСКА. Питерцы два тура подряд теряли очки, армейцы, наоборот, на серии из двух побед. Но букмекеры считают явным фаворитом команду Сергея Семака. Посмотреть матч однозначно стоит, в последнее время встречи этих соперников богаты на голы.



«Спартак» сыграет с «Сочи», важнейший матч для красно-белых и их наставника Руя Витории. Если спартаковцы потеряют очки, могут последовать и оргвыводы. Кроме того, «Ахмат» примет «Арсенал», а «Уфа» — «Крылья Советов».



Куча матчей в еврокубках: продолжаются отборы в Лиге Европы и Лиге конференций. Интересно, сможет ли «Тоттенхэм» реабилитироваться после поражения на выезде от «Пасуш де Феррейра». Курбан Бердыев дебютирует в качестве главного тренера «Кайрата» в матче с «Фолой», проблем не должно возникнуть, казахстанский клуб победил 4:1 в первой игре.



Ну и, конечно, мы все ждём жеребьёвку группового этапа Лиги чемпионов, ждём соперников «Зенита».

На что ставить в хоккее 26 августа

До старта сезона КХЛ совсем немного, клубы проводят последние прикидки. На Кубке мэра Москвы ЦСКА сыграет с «Амуром», а «Спартак» — с «Куньлунем». На Кубке губернатора Челябинской области состоятся матчи «Локомотив» — «Сибирь» и «Трактор» — «Автомобилист». На турнире имени Николая Пучкова «Авангард» сразится с «Сочи».



Стартует олимпийская квалификация, команды будут биться за оставшиеся три путёвки в Пекин. Беларусь сыграет с Польшей, Латвия — с Италией. Любопытна и встреча Дании со Словенией.

На что ещё ставить 26 августа

Продолжается квалификация последнего турнира «Большого шлема» в этом году — US Open. Евгений Донской во втором раунде сыграет с представителем Румынии Мариушем Копилом. Параллельно проходят турниры в Уинстон-Сейлеме, Чикаго и Кливленде. Здесь мы увидим матчи Варвары Грачёвой с Мартой Костюк и Дарьи Касаткиной с Магдой Линетт.

На волейбольном женском чемпионате Европы сборная России завершит групповой этап матчем со сборной Боснии и Герцеговины.