«Урал» — «Ростов». Прогноз: мудрый Юрий Сёмин оставит Шалимова на последнем месте в РПЛ

27 августа состоится матч шестого тура чемпионата России «Урал» — «Ростов». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 3.50. А ставки на ничью принимаются за 3.34.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Урал» — «Ростов» 27 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Урал» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз матча 6-го тура РПЛ «Урал» — «Ростов» (27.08.2021)

Насыщенное лето 2021 года отбывает последние дни, совсем скоро порог переступит сентябрь. Но футбольные болельщики не спешат расстраиваться, ведь для них сезон только начинается. Топовые европейские чемпионаты уже стартовали, а буквально через две недели встретим первый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Красота.



Российская Премьер-Лига, конечно же, не остаётся в стороне, участники добрались до шестого тура. Программа завершится в пятницу, 27 августа, четырьмя встречами. В Екатеринбурге местный «Урал» попробует добыть первую победу в сезоне, соперник — «Ростов». Очередной розыгрыш чемпионата России оба клуба начали неубедительно.



Екатеринбуржцы за пять матчей успели набрать всего лишь одно очко из 15 возможных, потерпев четыре поражения. Единственная ничья пришлась на домашнюю битву с «Нижним Новгородом» (1:1). Но хвалиться здесь особо нечем, новичок РПЛ смотрелся как минимум не хуже опытных уральцев, очки отобрал по делу. При доле везения мог рассчитывать на большее.



К тому же было это ещё под руководством Юрия Матвеева. После выездного поражения от «Сочи» (0:2) пост главного тренера в Екатеринбурге занял Игорь Шалимов. Хотя, откровенно говоря, лучше пока не стало. При экс-наставнике «Краснодара» у «шмелей» два поражения в двух играх. Сначала в гостях уступили «Спартаку», затем дома — «Динамо» (оба раза со счётом 0:1).



Перед запланированным перерывом на игры национальных сборных «Урал» занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Отставание от ближайших соперников — три очка. В прошлом сезоне клуб здорово смотрелся дома, да и проигрывал не так часто. За счёт чего теперь обезопаситься от зоны вылета — большой вопрос.



Ряд опытных игроков покинул расположение команды, а молодёжь пока результат не даёт. Плюс перед шестым туром екатеринбуржцы остались без Эрика Бикфалви. Бессменный лидер атаки в матче с бело-голубыми за одну минуту схлопотал два «горчичника», так что рассчитывать на него не приходится. А вот «Ростов», похоже, понемногу оживает.



Вместе с Юрием Сёминым набрал четыре из девяти возможных очков. Что весьма приемлемо, учитывая форс-мажорные обстоятельства. Да, ростовчане не дотерпели с ЦСКА (1:3) в родных стенах, хотя сохраняли шансы до самой концовки. Зато неплохо сыграли на выезде с «Химками» (1:1) и одержали важную победу в матче с «Нижним Новгородом» (2:1). А ведь во втором случае даже проигрывали по ходу дела.

На наш взгляд, в предстоящем поединке «Ростов» будет фаворитом. Несомненно, у команды сейчас своих проблем хватает. Игрокам нужно в ускоренном темпе привыкать к требованиям нового тренера, а нахождение на дне турнирной таблицы не радует. Однако «Урал» выглядит гораздо хуже, да и состав у него объективно слабее. Созидать без Бикфалви практически некому.



На успех гостей дают крепкий коэффициент 2.30, как минимум подумать определённо стоит. Альтернативный вариант — Х2 и тотал меньше 2.5 мяча за 2.06. Коэффициент тоже достойный, плюс есть подстраховка на случай ничьей. Но много голов вряд ли состоится: у уральцев явные проблемы в передней линии, а ростовчане нестабильны.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Урал» — «Ростов» 27 августа 2021 года

«Ростов» под руководством Юрия Сёмина, судя по всему, начинает разгоняться. Достойная ничья в Химках и важная победа в Нижнем Новгороде смотрятся неплохо. В Екатеринбурге будет тяжело, но у местного «Урала» сейчас проблем ещё больше. Многого от хозяев не ждём. Атака и без того бледная, а тут ещё и Эрик Бикфалви дисквалифицирован. Это огромная потеря.



Ставка: победа «Ростова» за 2.30.