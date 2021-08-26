Месси делает разницу. «ПСЖ» — фаворит перед жеребьёвкой Лиги чемпионов

26 августа пройдёт жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. От России здесь сыграет только чемпион страны – «Зенит». Но команда Сергея Семака далеко не в фаворитах турнира. Разбираемся, кого букмекеры видят с Кубком в руках, а кому предрекают бесславный вылет.

Фактор Месси важен

Главным фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов аналитики видят «ПСЖ». Парижане однозначно нацелены на трофей после перехода Лионеля Месси, пусть аргентинец ещё не дебютировал в новой команде. Кажется, останется и Киллиан Мбаппе. А ведь ещё есть Неймар, да и Джанлуиджи Доннарумма ещё не сыграл в новом клубе. Что ж, эта россыпь звёзд – явная заявка на победу, коэффициент на успех парижан 4.00. Единственная проблема – как Маурисио Почеттино совместит всех на поле и сбалансирует игру. С этим однозначно могут быть трудности.

Рядом «Манчестер Сити», коэффициент на англичан составляет 4.80. Пеп Гвардиола тоже никак не может выиграть Лигу чемпионов, кажется, сейчас у него есть всё для победы. Правда, с Гарри Кейном, похоже, не срослось, но и без него «Сити» выглядит очень мощно.

«Бавария» и остальные англичане

Во втором эшелоне претендентов «Бавария», «Челси», «Ливерпуль» и «МЮ». На баварцев дают коэффициент 8.00, ресурсы у этой команды есть, но весь вопрос, сможет ли команда быстро перестроиться под требования Юлиана Нагельсмана.

Шансы действующего обладателя трофея – «Челси» — оценивают коэффициентом 9.00. Команду Томаса Тухеля несколько придерживают, ведь повторить успех будет очень сложно, конкуренция высока. Но в остальном у лондонцев есть всё: солидный состав, харизматичный тренер и выстроенная игра.

На «Ливерпуль» можно сделать ставку с коэффициентом 10.00. О команде Клоппа несколько перестали говорить, а ведь она не потеряла никого из лидеров. Главное, чтобы в «Ливерпуле» разобрались с травмами, которые перечеркнули все надежды команды в прошлом сезоне.

На «МЮ» можно поставить за 15.00. Не очень высоко, но приобретения Варана и Санчо показывают – «Юнайтед» в игре. Многое будет зависеть от жеребьёвки: если с ней повезёт, всё возможно.

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» больше не лидеры

Ещё совсем недавно заклятые друзья из Испании и «Ювентус» были в числе главных фаворитов, но сейчас, кажется, все эти клубы уходят в перестройку. Чуть выше шансы «Реала», состав которого практически не поменялся. Но и не усилился, поэтому Карло Анчелотти придётся непросто, Мбаппе к нему пока что не едет.

Шансы «Барселоны» и «Ювентуса» оценивают синхронно коэффициентом 20.00. Каталонцы учатся жить без Месси. Пока получается неплохо, но на длинной дистанции их перспективы туманны. У «Юве» же с новым старым тренером Массимилиано Аллегри головная боль в лице Криштиану Роналду. Непонятно, уйдёт ли стареющая звезда или останется. Кажется, в этом сезоне главная задача «старой синьоры» — Серия А.

«Зенит» неожиданно высоко

От России, как мы уже сказали, на групповом этапе выступит «Зенит». Учитывая то, как питерцы выступили в прошлом году, коэффициент 200.00 на их победу в Лиге чемпионов, пожалуй, даже слишком низок. Точно так же оценивают шансы киевского «Динамо», «Шахтёра» и «Порту». В этом квартете зенитовцы не выглядят фаворитами.

Более того, букмекеры ставят команду Сергея Семака по шансам выше «Бенфики», «Зальцбурга», «Бешикташа», «Вольфсбурга», «Янг Бойз», «Брюгге», «Мальмё» и «Шерифа». Спорное мнение, но, возможно, аналитики видят что-то, чего не видят простые болельщики?!

В любом случае котировки наверняка претерпят изменения после жеребьёвки группового раунда. Будем ждать её и изучим расклады уже с прицелом на готовые квартеты. Удачных ставок!