«Динамо» — «Локомотив». Прогноз: бело-голубые просто так первое место в РПЛ не отдадут

27 августа состоится матч шестого тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Локомотива» оценён экспертами в 3.34. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Динамо» — «Локомотив» 27 августа 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив» (27.08.2021)

Насыщенное лето 2021 года отбывает последние дни, совсем скоро порог переступит сентябрь. Но футбольные болельщики не спешат расстраиваться, ведь для них сезон только начинается. Топовые европейские чемпионаты уже стартовали, а буквально через две недели встретим первый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Красота.

Российская Премьер-Лига, конечно же, не остаётся в стороне, участники добрались до шестого тура. Программа завершится в пятницу, 27 августа, четырьмя встречами. В Москве на «ВТБ-Арене» будут выяснять отношения «Динамо» и «Локомотив». Это одна из двух главных вывесок тура.



Дело в том, что перед запланированной паузой на матчи национальных сборных соперники плотно входят в группу лидеров чемпионата России. Бело-голубые, например, вообще занимают первое место в турнирной таблице, набрав 12 из 15 возможных очков. У красно-зелёных за то же время всего на один балл меньше.



Также среди лидеров «Зенит» и «Рубин», набравшие по 11 очков. Но у петербуржцев впереди непростая игра с ЦСКА: армейцы нестабильны, зато забивают в каждом матче. А казанцам предстоит сразиться с «Краснодаром», который тоже имеет внушительную линию атаки. Словом, интриги хватит на всех.

При этом «Динамо» и «Локомотив» в общем и целом заслуженно находятся в топе. Подопечные Сандро Шварца, например, добыли четыре победы за пять туров, хотя только однажды сыграли на своём поле. Единственная осечка пришлась на выезд в Грозный, проиграли со счётом 1:2. Но тогда «Ахмату» сильно повезло.



Зато в четырёх других случаях у бело-голубых восемь забитых мячей, что весьма неплохо. У Захаряна гол+пас, на счету Тюкавина два точных выстрела. Всегда полезен Шиманьски, а перешедший из Казани Макаров добавляет остроты. Короче говоря, молодёжь выглядит здорово, команда показывает приличный атакующий футбол.



Впрочем, подопечным Марко Николича есть чем ответить. Они за пять туров ни разу не проиграли, но дважды теряли очки. Хотя тут надо сказать, что с «Уфой» (1:1) остались в меньшинстве на целый тайм, а ничью с «Зенитом» (1:1) в принципе трудно считать провалом. Хотя в большинстве смотрелись крайне бледно. Букмекеры, к слову, по-прежнему отдают петербуржцам предпочтение в борьбе за золотые медали.

В остальном «Локо» безупречен. Добыл две волевые победы над «Арсеналом» и ЦСКА, а в последнем туре разобрался с «Краснодаром», владея мячом всего 35% игрового времени. Контратаки и стандарты у столичного клуба работают отлично, а в нападении полный порядок. Например, Рифат Жемалетдинов — лучший в РПЛ по системе «гол+пас».



Молодой футболист набрал шесть очков: трижды забил и отдал три голевые передачи. И здесь отдельно стоит выделить их связку с Фёдором Смоловым. Все три ассиста были как раз на Смолова, который перед шестым туром является лучшим бомбардиром турнира. Любопытно, что нападающий снова получил вызов в сборную России на матчи квалификации ЧМ-2022. И, скорее всего, будет основным форвардом.



На наш взгляд, предугадать исход в предстоящем дерби довольно трудно. Соперники сейчас выглядят достойно и сопоставимо. Плюс «Динамо» в последнее время исправляет статистику личных встреч. Бело-голубые не проигрывают уже четыре дерби подряд, одержав две победы. А у Шварца победа и ничья в противостоянии с Николичем.



Так что мы бы проверили голы в обе стороны за коэффициент 1.72. Линия нападения смотрится очень прилично у обеих команд, как минимум по голу оформить должны. Любители рискнуть могут подумать над лобовой ничьей. Коэффициент солидный — 3.75. А набранные очки могут устроить и тех, и у других, да и выглядит ничья логично.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Динамо» — «Локомотив» 27 августа 2021 года

«Динамо» и «Локомотив» сейчас заслуженно находятся в группе лидеров чемпионата России. Атакующие стили разные, но исправно работают и у тех, и у других. На наш взгляд, стоит ожидать обоюдоострый футбол с голами в обе стороны. Любители рискнуть могут подумать над лобовой ничьей. Пожалуй, счёт 1:1 выглядит вполне вероятно.



Ставка: обе забьют за 1.72.