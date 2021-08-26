«Боруссия Д» — «Хоффенхайм». Прогноз: Эрлинг Холанд опять останется без поддержки

27 августа состоится матч третьего тура чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» — «Хоффенхайм». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Боруссии»: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Хоффенхайма» оценён экспертами в 6.00. А ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия Д» — «Хоффенхайм» 27 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Боруссия Д» — «Хоффенхайм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. А поставить на «обе забьют» можно за 1.48.

Анализ и прогноз матча чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Хоффенхайм» (27.08.2021)

Несмотря на всю свою педантичность и системность, чемпионат Германии порой проходит и в будние дни. К примеру, третий тур этого сезона стартует уже в пятницу. Открывать программу выпало вовсе не середнякам, а более чем крепким клубам. Встреча дортмундской «Боруссии» и «Хоффенхайма» начнется в 21:30 мск.

В прошлом сезоне соперники пересеклись дважды, в обоих случаях «шмелям» пришлось изрядно потрудиться. Если в гостях «Боруссия» добыла тяжелейшую победу со счётом 1:0 (спасибо голу Марко Ройса на 76-й минуте), то матч на «Сигнал Идуна Парк» дортмундцы и вовсе едва не проиграли. 2:2 и гол Эрлинга Холанда за 10 минут до финального свистка.

Если рассматривать очные встречи за больший период, здесь для дортмундцев ещё хуже. Из пяти последних игр с «Хоффенхаймом» выиграли всего одну — те самые 1:0. Что до «деревенских», то у них целых две победы, в том числе и со счётом 4:0 в 2020 году. Все это при двух ничейных результатах. Мягко говоря, не самый удобный соперник для «Боруссии».

А ведь стартовал «Хоффенхайм» тоже лучше. У подопечных Себастьяна Хёнеса четыре очка в двух стартовых турах, это второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Боруссия» же из двух матчей один проиграла (1:2 от «Фрайбурга» при слабом качестве футбола), поэтому довольствуется пока лишь седьмой позицией.

Не самый уверенный старт чемпионата в исполнении команды из Дортмунда можно оправдать немалым количеством кадровых проблем в составе. Как в стартовых двух турах, так и в третьем Марко Розе не может рассчитывать на помощь Дан-Акселя Загаду, Торгана Азара, Нико Шульца и Марселя Шмельцера. Есть, впрочем, травмированные и у «Хоффенхайма». В пятницу на поле не выйдут Павел Кадержабек, Ила Бебу, Эрмин Бичакчич, Беньямин Хюбнер и Ховард Нордтвейт.

Не стоит забывать и о матче за Суперкубок Германии, в котором подопечные Марко Розе уступили мюнхенской «Баварии». Таким образом, «шмели» идут на серии из двух поражений. Сложно представить, за счёт чего им удастся прервать неудачную серию в ближайшую пятницу. Ах да, разве что благодаря гению Эрлинга Холанда, однако и он, выдав две феноменальные встречи на старте сезона, притормозил.

«Боруссия» — молодая команда, которая порой бывает сильно подвержена лишним нервам. Никакой стабильности тут нет и близко. Приход нового тренера также сказался на дортмундцах не лучшим образом — «шмели» лишь привыкают к новой модели игры и в матче с «Хоффенхаймом» вполне могут снова потерять очки.

Родные стены — хороший фактор, но запаса в действиях дортмундцев не ощущается. А коэффициент на П1 слишком скромный, 1.49. Брать ли классические Х2 — дело вкуса. Линия позволяет избежать риска. Кажется, ставка на плюсовую фору «Хоффенхайма» выглядит просто идеально. Хозяева если и выиграют, то с трудом.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Хоффенхайм» 27 августа 2021 года

Проблемы «Боруссии», связанные с существенными изменениями в тренерском штабе и уходом Джейдона Санчо, не могут испариться как лужа после дождя. Особенно когда впереди матч с одним из самых неудобных соперников по Бундеслиге. Творческие поиски Марко Розе будут недолгими, но в эту пятницу явно не закончатся. Значит, гости как минимум дадут бой.

Ставка: победа «Хоффенхайма» с форой (+1.5) за 1.76.